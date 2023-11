Esenlik Sezai Karakoç’la olacak

Kabirlerin başucuna dikilen mezar taşları öte dünyadan bizleri, fani dünyadan geçenleri selamlar. Bu taşlarda en sık karşılaştığımız ifadelerden biri olan “Hüve’l-bâkī”, “Ölümsüz ve ebedî olan sadece O’dur” anlamına gelir. “O verdi, O aldı”; “O’ndan geldik, O’na döneceğiz” gerçeğini yaşayanlara hatırlatır. Ayrıca, “Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır” manasına gelen Rahman Suresi 26-27. ayetler, “Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz” manasında Ankebut Suresi 57. ayet ve “O’ndan başka her şey yok olacaktır” anlamına gelen Kasas Suresi 88. ayet yine sıklıkla mezar taşlarından fani dünyaya iletilen mesajlar arasında yer alıyor.