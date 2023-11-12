Şehir Rehberi

100 aydından 100 kitap

Zeytinburnu Kültür Sanat’ın Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırladığı “100 Aydın 100 Kitap” sergisi, Cumhuriyetimizin 100 yılına damga vuran 100 aydın ve bu 100 aydından 100 eseri sergiliyor. Kültür, sanat, medeniyet birikimimizden bir seçki sunan bu özel sergiyi 29 Kasım tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz.

Vakıfbank Yayınları 5. yaşını kutluyor

Türkiye'nin kültürel çeşitliliğine katkıda bulunma misyonuyla kurulduğu günden beri farklı disiplinlerden nitelikli kitapları okurları ile buluşturan VakıfBank Kültür Yayınları, 8 Kasım’da beşinci doğum gününü kutluyor. Edebiyattan tarihe, iktisattan felsefeye, sosyolojiden çocuk kitaplarına kadar geniş bir yelpazede beş yılda 300’e yakın eser yayımlayan VBKY, kitapseverlere görkemli bir seçki sunuyor. Türkiye’den ve dünyadan klasikler ile heyecan verici çağdaş eserleri, ilk basım, tıpkıbasım ya da ilk tercüme gibi yollarla literatüre kazandıran VBKY, Türkiye’nin kültürel birikimini zenginleştiriyor ve geleceğe taşıyor.

İlk Film Yarışması'nın başvuruları açıldı

DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle gerçekleştirilen “7. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması” için başvuru süreci başladı. İlk uzun metraj senaryolarını yazan senaristleri desteklemek ve Türk sinemasının yapım öncesi yazınsal sorunlarının azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması kapsamında bu yıl da “Dizi – Mini Dizi Senaryo Yarışması”, “İlk Senaryo Yarışması” ve “Yapım Destek Platformu” düzenlenecek. Son başvuru tarihi 15 Aralık.

Cem Karaca’nın Gözyaşları

Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca’nın hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Cem Karaca’nın Gözyaşları adı ile sinema seyircisi ile buluşacak olan filmin çekimleri devam ederken, hayranlarının merakla beklediği ilk teaser afişi yayınlandı. Filmde sanatçıyı, usta oyuncu İsmail Hacıoğlu canlandırıyor.

SKYROAD İLE KEŞFET

Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması dördüncü kez fotoğraf tutkunlarını bir araya getirmek için hazırlıklara başladı. ‘Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet’ temasıyla en iyi objektifleri buluşturan yarışmanın başvuruları açıldı. İlk olarak “Türkiye’nin Seyahat Rotaları” konseptiyle başlayan yarışma, Türkiye sınırlarını aşarak “Dünya’nın Seyahat Rotalarını Keşfet” konseptine dönüştü ve kazanan yarışmacılara bu yıl toplamda 330 bin TL ödül takdim edilecek. 26 Kasım 2023 tarihine kadar online olarak başvuruların yapılacağı yarışmanın jüri üyeleri ise şöyle: Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Yılmaz, Fotoğraf Sanatçısı İsmail Küçük, Fotoğraf Sanatçısı Gül Işık ve Manzara Fotoğrafçısı İlhan Eroğlu.

Doğaüstü ögelerle dolu Giselle balesi

İstanbul’da gerçekleşen unutulmaz etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam eden Atatürk Kültür Merkezi, kasım ayında da dopdolu programıyla dikkat çekiyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin 2023-24 sanat sezonunda sahneye koyacağı; konusunun büyük Alman şairi Heinrich Heine'nin "Almanya Üzerine" adlı kitabında anlattığı Wililer Efsanesi'nden alındığı, doğaüstü ögelerle dolu olan Giselle balesi, 15 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverleri bekliyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin bu yıl yeniden repertuvarında yer verdiği Giselle balesini Zeynep Sunal Öngün sahneye koyuyor.

Filistin için çarpan kalpler

Filistin müziğini dünyaya tanıtan ud üçlüsü Le Trio Joubran, 24 Kasım Cuma akşamı Maslak TIM Show Center’da Epifoni organizasyonuyla müzikseverlerin karşısına çıkacak. Ud ve Arap lavtasının en büyük virtüözlerinden olarak gösterilen Jourban kardeşler enstrümanlarını kendi ruhlarının sesi ve bedenlerinin çarpan kalbi olarak ifade ediyor.

Derin Tarih ve Nihayet Gazze’yi yakın markaja aldı

Filistin’da yaşananlara sessiz kalmak mümkün değil. Tepkimizi ortaya koymak için ise bölgede neler yaşandığını iyi bilmek gerekir. Derin Tarih dergisi ve Nihayet Kasım sayısında Filistin’i mercek altına alıyor. Tarihi anlamda bölgede neler yaşandığını iyi anlamak isteyenler ve bugün bölgede yaşananların bizler için ne anlama geldiğini anlamak istiyorsanız bu dergilerin son sayısını kaçırmayın.

Modern, tatilde çocukları bekliyor

İstanbul Modern, çocuklara sanat dolu, eğlenceli ve yaratıcı bir ara tatil programı hazırladı. Birbirinden farklı ve zengin içeriğe sahip atölyeler, 13–17 Kasım 2023 tarihleri arasında çocukları bekliyor. Çocuklar Ara Tatil Sanat Okulu’nda, Mikro Formlarla Sanat, Tuvalimdeki Doğa, Hazır Nesne ile Heykel, Lirik mi Geometrik mi?, Lekeler ve Çizgiler, Fotoğrafın Hikâyesi, Modern Figüratif Resimler, Baskı Yüzler, Manzaranın Dönüşümü ve Duvarların Resmi başlıklı 10 farklı etkinliğe katılabiliyor. Katılımcılar, atölyelerin birine veya hepsine, tarihleri seçerek kayıt yaptırabiliyor. En az beş atölyeye katılan çocuklara “İstanbul Modern Ara Tatil Sanat Okulu Katılım Belgesi” veriliyor.

Çocuklara Filistin’i nasıl anlatalım?

“Çocuklara Filistin’i Nasıl Anlatalım?” serisinin ilkinde yapay zeka ile mutfak kültürünü harmanlayan Hatice Tülün, ikinci serisinde yine yapay zeka ile çocuklara Filistin’i anlatmak için boyama kitabı hazırladı. Yapay zeka ile hazırladığı tüm sayfaları ücretsiz bir şekilde internetten kullanıma açan Hatice Tülün’ün bu serisi ile anne babalar Kudüs’ü, Ramallah’ı, Eriha’yı ve Gazze’yi çocuklarıyla boyama yaparken konuşabilir.

Soprano ve orkestranın muhteşem uyumu

Borusan Sanat’ta bu hafta müzikseverleri dolu dolu bir program bekliyor. Opera uvertürleri ve aryaları ile soprano ve orkestranın muhteşem uyumu 16 Kasım Perşembe saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde bir araya geliyor. BİFO bu konserde Mozart, Verdi, Rossini ve Respighi’nin yapıtlarından oluşan bir program sunacak. BBC Radyo 3’ün yeni kuşak sanatçılarından biri olarak seçilen Fatma Said, bu gecenin solisti olarak Carlo Tenan yönetimindeki BİFO dinleyicileriyle buluşacak. Konser öncesinde Aydın Büke ve Serhan Bali, Zorlu PSM’deki Meydan Fuaye alanında saat 19.00-19.30 arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek.

Dhafer Youssef İstanbul’da

Geleneksel Tunus ezgilerini, caz ve elektronik müzik gibi farklı türleri ile bir araya getirerek kendine özgü bir müzik tarzı yaratan ve "Abu Nawas Rhapsody" ile "Birds Requiem" gibi albümleriyle kariyeri boyunca birçok ödül kazanan Dhafer Youssef, yeni albümü "Sounds of Mirrors"ın dünya turnesi kapsamında 21 Kasım Salı akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne geliyor.







