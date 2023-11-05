Kış sofralarının lezzeti: Alabaş

Elmalı alabaş salatası
Lahana, brokoli, karnabaharın bir akrabası olan alabaş, ülkemizde gulumbra, cehennem topuzu, yer lahanası, Alman turpu adlarıyla da biliniyor. Hem yaprakları hem sapları hem de yumru kökü yenebilen bu şirin sebze, bol miktarda A vitamini ve potasyum içerir. Ama tıpkı karalahana gibi iyotun emilimini azaltır. Dolayısıyla guatr hastalarının tüketmesi çok ta uygun sayılmaz. Her yazımda belirttiğim gibi, gıda ne olursa olsun, azı karar, çoğu zarardır. Bu yüzden, doğal olan bütün besin maddelerinden yeterince ve dengeli olarak yemek, sağlığın temel anahtarıdır. Alabaş, kıtır kıtır yapısıyla, bir turp özelliği taşır ama tadında turpa özgü burukluk yoktur. Bu yüzden özellikle yemek olarak daha tercih edilebilir. Yine de çiğ halde salatalara ilave etmek, ince ince doğrayıp limonla ve zeytinyağıyla salataya dönüştürmek de hoş olabilir.
Yemeği de yapılıyor
Kıbrıs’ta oldukça sevilen alabaş, yeşil zeytinle, humusla birlikte servise alınabiliyor. Dilimleyip kızartarak, pane yaparak, çorba veya zeytinyağlı kereviz ile aynı usulle pişirilebilmesi de mümkün. Hatta rendeleyip un, yumurta, ekmek kırıntıları, haşlanmış tavukla karıştırarak bir harç oluşturup köfte bile yapılabilir. Gerisini Türk mutfağının ustası sizlerin, muhteşem üretkenliğine bırakıyor, yazımı iki tarifle sonlandırıyorum.
Sağlıklı, mutlu pazarlar.
Alabaş pane
2 alabaş
2 yumurta
1 su bardağı un
1 su bardağı galeta unu
1 çay bardağı susam
2 çay kaşığı tuz
Karabiber
1 fincan sıvı yağ
Alabaşları yarım parmak kalınlığında dilimleyelim. Az tuzlu suda 5-10 dakika haşlayalım. Yumurtaları bir kasede çırpalım. Susam ve galeta ununu karıştıralım. Haşlanmış alabaş dilimlerine hafifçe karabiber serpelim ve önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, ardından galeta unu ile karıştırılmış susama batırıp az yağda kızartalım. Afiyet olsun.
Elmalı alabaş salatası
1 alabaş
1 elma
Yarım limon
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 tatlı kaşığı ayçekirdeği içi
Bir fiske tuz
Bir avuç dereotu
100 gram kaşar peyniri
Alabaşı soyup rendeleyelim veya ince ince doğrayalım. Elmayı soyup çekirdeklerini çıkartalım ve alabaşla aynı şekilde doğrayalım. Her iki sebzeyi limon suyuyla iyice karıştıralım. Dereotunu kıyalım, ekleyelim. Kaşarı veya seçtiğimiz herhangi bir peyniri rendeleyelim, ilave edelim.
Tuz ve ayçekirdeği içlerini ekleyelim. Üzerine zeytinyağı gezdirelim. Afiyet olsun.