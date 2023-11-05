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Hayat

Kış sofralarının lezzeti: Alabaş

Hem yaprakları hem sapları hem de yumru kökü yenebilen alabaş bol miktarda A vitamini ve potasyum içerir. Alabaş, kıtır kıtır yapısıyla, bir turp özelliği taşır ama tadında turpa özgü burukluk yoktur. Bu yüzden özellikle yemek olarak daha tercih edilebilir. Kıbrıs’ta oldukça sevilen alabaş, yeşil zeytinle, humusla birlikte servise alınabiliyor. Dilimleyip kızartarak, pane yaparak, çorba veya zeytinyağlı kereviz ile aynı usulle pişirilebilmesi de mümkün.

Ülkü Menşure Solak
04:00 - 5/11/2023 الأحد
Güncelleme: 22:42 - 4/11/2023 السبت
Yeni Şafak
Elmalı alabaş salatası

Elmalı alabaş salatası

Lahana, brokoli, karnabaharın bir akrabası olan alabaş, ülkemizde gulumbra, cehennem topuzu, yer lahanası, Alman turpu adlarıyla da biliniyor. Hem yaprakları hem sapları hem de yumru kökü yenebilen bu şirin sebze, bol miktarda A vitamini ve potasyum içerir. Ama tıpkı karalahana gibi iyotun emilimini azaltır. Dolayısıyla guatr hastalarının tüketmesi çok ta uygun sayılmaz. Her yazımda belirttiğim gibi, gıda ne olursa olsun, azı karar, çoğu zarardır. Bu yüzden, doğal olan bütün besin maddelerinden yeterince ve dengeli olarak yemek, sağlığın temel anahtarıdır. Alabaş, kıtır kıtır yapısıyla, bir turp özelliği taşır ama tadında turpa özgü burukluk yoktur. Bu yüzden özellikle yemek olarak daha tercih edilebilir. Yine de çiğ halde salatalara ilave etmek, ince ince doğrayıp limonla ve zeytinyağıyla salataya dönüştürmek de hoş olabilir.

Yemeği de yapılıyor

Kıbrıs’ta oldukça sevilen alabaş, yeşil zeytinle, humusla birlikte servise alınabiliyor. Dilimleyip kızartarak, pane yaparak, çorba veya zeytinyağlı kereviz ile aynı usulle pişirilebilmesi de mümkün. Hatta rendeleyip un, yumurta, ekmek kırıntıları, haşlanmış tavukla karıştırarak bir harç oluşturup köfte bile yapılabilir. Gerisini Türk mutfağının ustası sizlerin, muhteşem üretkenliğine bırakıyor, yazımı iki tarifle sonlandırıyorum.

Sağlıklı, mutlu pazarlar.

Alabaş pane

MALZEMELER: :

2 alabaş

2 yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı galeta unu

1 çay bardağı susam

2 çay kaşığı tuz

Karabiber

1 fincan sıvı yağ


YAPILIŞI:

Alabaşları yarım parmak kalınlığında dilimleyelim. Az tuzlu suda 5-10 dakika haşlayalım. Yumurtaları bir kasede çırpalım. Susam ve galeta ununu karıştıralım. Haşlanmış alabaş dilimlerine hafifçe karabiber serpelim ve önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, ardından galeta unu ile karıştırılmış susama batırıp az yağda kızartalım. Afiyet olsun.

Elmalı alabaş salatası

MALZEMELER:

1 alabaş

1 elma

Yarım limon

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı ayçekirdeği içi

Bir fiske tuz

Bir avuç dereotu

100 gram kaşar peyniri


YAPILIŞI:

Alabaşı soyup rendeleyelim veya ince ince doğrayalım. Elmayı soyup çekirdeklerini çıkartalım ve alabaşla aynı şekilde doğrayalım. Her iki sebzeyi limon suyuyla iyice karıştıralım. Dereotunu kıyalım, ekleyelim. Kaşarı veya seçtiğimiz herhangi bir peyniri rendeleyelim, ilave edelim.

Tuz ve ayçekirdeği içlerini ekleyelim. Üzerine zeytinyağı gezdirelim. Afiyet olsun.



#Sofranın Dilinden
#Yemek Tarifi
#Aktüel
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