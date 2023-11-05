Kış sofralarının lezzeti: Alabaş

Lahana, brokoli, karnabaharın bir akrabası olan alabaş, ülkemizde gulumbra, cehennem topuzu, yer lahanası, Alman turpu adlarıyla da biliniyor. Hem yaprakları hem sapları hem de yumru kökü yenebilen bu şirin sebze, bol miktarda A vitamini ve potasyum içerir. Ama tıpkı karalahana gibi iyotun emilimini azaltır. Dolayısıyla guatr hastalarının tüketmesi çok ta uygun sayılmaz. Her yazımda belirttiğim gibi, gıda ne olursa olsun, azı karar, çoğu zarardır. Bu yüzden, doğal olan bütün besin maddelerinden yeterince ve dengeli olarak yemek, sağlığın temel anahtarıdır. Alabaş, kıtır kıtır yapısıyla, bir turp özelliği taşır ama tadında turpa özgü burukluk yoktur. Bu yüzden özellikle yemek olarak daha tercih edilebilir. Yine de çiğ halde salatalara ilave etmek, ince ince doğrayıp limonla ve zeytinyağıyla salataya dönüştürmek de hoş olabilir.