Dergilik: Karabatak'tan 100. yıl sayısı

Değinmeler...

Kayıp Kayıt dergisinden bir yayınevi doğdu: Kayıp Kayıt Kitap. Mehmet S. Fidancı yönetimindeki yayınevi ilk elden Kederine Kardeş, Gözağaç, Dağ Aşma Bilgisi, Hüznünden Yadigâr, Yitik Kelimeler ve Emret Güzelim isimli kitapları neşretti. Hoşgeldin Kayıp Kitap, kaderin güzel olsun!

Beş yıldır yayımlanan hark dergisinin sanatçıları, Filistinlileri çoluk-çocuk demeden katleden İsrail'e tepkilerini karikatür, çizim ve illüstrasyonlarla gösteriyor. Derginin sosyal medya hesaplarında paylaşılan çizimlere, "Filistin'in güçlü kadınları, onurlu gençleri, direnen babaları, çocukları için çiziyoruz" notu eklenmiş.

100. yıl sayısı...

İki aylık edebiyat ve sanat dergisi Karabatak'ın, 70. sayısı yayımlandı. A. Ali Ural yönetimindeki 160 sayfalık dergi, sade kapağıyla dikkat çekiyor. Derginin sonunda okurlara 4 sayfalık bir 'not alma alanı' bırakılması mânidar olmuş! Yeni sayıya katkı sağlayanların isimlerinin yeraldığı kapakta iki konu öne çıkarılmış. Bunlar, Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Dili ve Edebiyatı dosyası ve Ömer Lekesiz’le İslâm sanatı üzerine yapılan röportaj. Sedat Gever’in fotomanipülasyon çalışmasıyla giriş yaptığım dergide biri çeviri (Friedrich Hölderlin’den çev.: Fatma Şahin) olmak üzere 14 şiire yer verilmiş. 70. sayının şairleri arasında A. Ali Ural, Hüseyin Akın, Mehmet Aycı, Hasan Akay ve Yasemin Zengin gibi isimler var. Karabatak'ın hikâyecileriyse Mustafa Çiftçi, Hümeyra Yabar, Fatma Türk ve Ceyda Toker. Ömer Lekesiz'le Hümeyra Yabar konuşmuş. Ertan Ayhan Sertöz, söyleşiye 'karakalem'iyle destek vermiş. Metin, Lekesiz’den alınan fotoğraflarla zenginleştirilmiş. Bir başka konuşma da genç şair Ali Seyyah'la yapılmış. Ayşe Ural ve Sabahattin Kayış da görsel çalışmalarıyla dergide yer buluyor. Bunların haricinde 100. yıl sayısına deneme, poetika, kitap, gezi, tiyotra yazılarıyla katkı yapan 13 isim daha var. D. Mehmet Doğan’ın Türkçe üzerine kaleme aldığı metinle başlayan dosyanın ikinci yazısı bir asrın ‘şiir’ini ele alan Mehmet Narlı'ya ait. Ömer Lekesiz’in yazısı hikâye üzerine. Alâattin Karaca Türk Romanının Serencamı'nı kağıda dökmüş. Son Yazı Abdullah Harmancı'nın: Cumhuriyet Neyi Denedi? Bu dosyayı okumak gerek! Karabatak'a, 0 212 528 23 57 no'lu telefondan ulaşılabilir.

Karabatak'tan:

Mustafa Kutlu öncelikle, tüm safiyetiyle taşradan kente bakmıştır. ... taşralı olan ama taşralı kalmayan soy bir bakışı gerçekleştiren ilk öykücüdür. ... salt gerçeği değil, onu tamamlayan bir üst gerçek olan “hakikat”i de işlemeye çalışmıştır. ... öykülerinde, imgesel bir söyleyişi, görüntünün kendi dilini esas almıştır; kelime tasarrufuna önem vererek, eylemleri diyaloglara yüklemiş; nesneyi kendi hâl diliyle tanımlamış, tanıtmıştır. Ömer Lekesiz

Necip Fazıl daima!

Etkili kitap dergilerinden Okur, 33. sayısıyla müdavimlerine, “Merhaba” dedi. M. Lütfi Arslan yönetimindeki derginin editörlüğünü Yusuf Temizcan yapıyor. Kapağa dosya ve iki yazar çıkarılmış. Dosya başlığı Necip Fazıl-Bir Devrin Değil Bütün Devirlerin Büyük Şairi. Yazarlarsa Dursun Çiçek ve Yağız Gönüler. Kitap haberleriyle giriş yaptığım derginin Betül Sav ve Rabia Elif Ateş tarafından hazırlanan dosyasına Emrah Kısakürek, Mahmut Hakkı Akın ve Yusuf Turan Günaydın katkı sağlamış. 145 kitabın adının geçtiği yeni sayıda iki söyleşi var. Yavuz Yiğit ve Ahmet Mücahit Danışmaz’la İrem Nur İnce konuşmuş. Rümeysa Betül Tuncay’ın hazırladığı Tahlil’in konuğu Dört Duygu kitabıyla Gökhan Özcan. Tuncay, diğer yazısında İtalio Calvino’nun Bir kış Gecesi Eğer Bir Yolcusu’nu da konu almış. Keşif’te Yağız Gönüler, Semiha Ayverdi’nin son kitabını ele alıyor. Murat Menteş’in ‘afili’ eseri Afili Hafiye’yi Duygu Oğuz Acıbucu irdelemiş. Dursun Çiçek’in yazısının başlığı Felsefe mi Hikmet mi? Ender Ekim, Ketebe’den çıkan Cahit Zarifoğlu’nun Güneşte Bir Gece’sine bir bakış atmış. Cem Sökmen’in İstanbul Gazeteciliğini konu ettiği kitabını Ali Sürmelioğlu yazmış. Kamil Büyüker Hatırat Kitaplığı yazılarını sürdürüyor. Mustafa Kutlu Gibi Olabilmek başlıklı yazıda Salih Zeki Meriç imzası var. Yazı, Abdullah Gök’ün çizimiyle desteklenmiş. İsmi geçenler dışında dergiye katkı sunan 24 isim daha var. Vitrin Kitapları bölümüyle kapanan Okur'a, okur@okurdergsi.com e posta adresinden ulaşılabilir.





Ölmeyen dergi

Tevatür, kanaat, ebediyet dergisi Barbar’ın 53. sayısıyla dergi fuarında karşılaştım. Zeki Altuntaş’ın yönetimindeki derginin kapağında, “bir türlü ölmeyen dergi” yazıyor. Mehmet Akıncı imzalı takdim yazısı da şu ifadeyle bitiyor: Barbar arzıendam eylediği hayatın ölüsüydü zaten. Bu tarafa, bu hayata ölüm getirmişti. 42 sayfalık derginin arka kapağının içinde Nedim Yılmaz’ın Dil İlmeği başlıklı şiiri, kapağın dışındaysa Mim Kara’ya ait Masumiyet Soruları başlıklı çalışma var. Okumaya Mehmet Nebi Bostancı yazısıyla başladığım Barbar, sayfalarının çoğunu şiire ayırmış. Tolga Daver, Mehmet Mumcu, Yunus Keskin. Oğuzhan Güneş, Nazlı Kaya Deveci, Alikan Ceylan, Sinem Azade, Mustafa Işık, Ahmet Ali Uzun, Akif Dut, Sami Uluğ, Zeki Altuntaş, Sümeyra Sıddık, Hatice Kübra Karadeniz, Süleyman Karaca, Mustafa Bilgin, Nur Esen, Şeyma Balkan, Ercan Ata ve Ahmet Semih Özmekik şiirleriyle bu sayıda yer almışlar. Şair Özmekik’in Somut Şeyler başlıklı çalışmasını buraya alıyorum: hava sıcaktı / günler hızlı geçiyordu / bir de / Kasım’ın evlenmesi için / Şamil’in dua etmesi şarttı. Barbar’da kısa metinlere imza atmış 13 isim daha görüyoruz. Bu metinlere özellikle metin dedim çünkü şiir okur gibi okunanlar var aralarında. İlansız dergi Barbar'a, 0 216 419 44 04 no'lu telefondan ulaşılabilir.





Kamil Yeşil

4 SORU: KÂMİL YEŞİL

1-Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Orta okuldan beri dergi okuruyum diyebilirim. Orta-2'de iken (1978) Marmara Yüksek İslam Enstitüsü’nün çıkardığı Nesil dergisine abone idim. Lisede Ribat'a hem abone oldum; dergide makalem de yayınlandı. Lise-2'de Türk Edebiyatı dergisinin Necip Fazıl’ın şiirleri olan sayılarını alırdım. Birkaç sayı Sur dergisini takip ettim. Üniversiteden bu yana hem edebiyat hem düşünce dergilerini takip ederim. Çoğunu dağıtmama rağmen kütüphanemde epey dergi çeşidi vardır.

2-Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Eskisi kadar olmasa da evet, hâlâ takip ettiğim dergiler var. Muhit, Karabatak, Türk Dili, İlim ve İrfan, yitiksöz, Birnokta gibi edebiyat dergilerini düzenli olarak takip ediyorum.

3-En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Hece dergisinin yıl başında çıkacak olan İsmet Özel için hazırladığı özel sayıya katkıda bulundum bir makale ile. Daha yayınlanmadı. En son Muhit’in Ağustos 2023 sayısında bir öyküm yer aldı.

4-Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Edebiyat dergileri nitelikli şiir ve öykü yayınlamanın yanı sıra özel dosyaları ile de önemlidir. Özel dosya bakımından Karabatak oylumlu ve kalıcı sayılar çıkardı. Hacı Bayram Veli, Mevlid ve Süleyman Çelebi gibi özel dosyalardan sonra Cumhuriyet’in 100. Yılı'nda edebiyatımızın 100 yıllık geçmişine dair bir sayı hazırladı. Bunu önemsiyorum..







