Dianne Reeves’le Şenlendirici aynı sahnede

Caz müziğinin efsanevi isimleri arasında sayılan, 5 Grammy Ödülü sahibi Dianne Reeves, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen “29. İstanbul Caz Festivali”nde konser verdi. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşan sanatçı, “Incompatibilidade De Genios” ile “You Taught My Heart To Singadli” adlı şarkılarını, “En üst düzeyde usta bir müzisyeni sahnemize davet etmek istiyoruz” sözleriyle çağırdığı Hüsnü Şenlendirici ile yorumladı.

SİZ DE PASAPORTUNUZU HAZIRLAYIN

Türkiye’ye ilk kez 1991’de geldiğini söyleyen Reeves, “İlkinde The Philip Morris Superband müzik grubu üyeleriyle gelmiştim. Daha önce hiç bu kadar büyük bir enerjiye, bu kadar çok göze, bunca lezzete ve insan için bu kadar çok şeye sahip bir yerde bulunmadım. İlk yolculuk için muhteşem bir deneyimdi. Mısır Çarşı’sına gittim ve orada, ne olduğunu hiç bilmediğim bütün baharat ve kuruyemişleri satın almaya çalıştım. Daha sonra evime dönüp onlarla yemekler yaptım. İnsanlar, ‘Bu çok iyi, neyle yaptın?’ diye sorduğunda ise, ‘Hiçbir fikrim yok’ cevabını verdim. Yani demek istediğim sizleri seviyorum, anlamıyorsunuz? Burayı gördükten sonra herkese, ‘Siz de pasaportunuzu hazırlayın ve gezin mutlaka’ demeye başladım” diyerek Türkiye sevgisini anlattı.

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