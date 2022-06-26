Bizi cazla buluşturan festival

29. İstanbul Caz Festivali; köklü festival mekânlarının yanı sıra şehrin dört bir yanına yayılmış parklarda ve +1’li Gece Gezmesi’yle, 40’a yakın konserle, bu yaz da İstanbulluları caz müziğinin efsaneleri, güncel müzik toplulukları ve popüler isimlerin yeni projeleriyle buluşturacak. Şehrin dört bir yanına yayılacak Parklarda Caz konserleri, Karaköy Sahil Park, Şişli Habitat Parkı, Göztepe Özgürlük Parkı ve Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro Sanatçılar Parkı’nda devam edecek.

Festivalin konuklar arasında, kariyeri boyunca 3 farklı nesli caz ve rock gitarcılığıyla tanıştıran John McLaughlin; 80’den fazla kayıtta yer almış, caz ve klasik müziği yeteneğiyle buluşturmuş Enrico Pieranunzi ve 5 Grammy ödüllü efsane caz vokali Dianne Reeves bize eşlik edecek isimler arasında. Festivalde ayrıca, puslu sesinde blues, caz ve R&B tınılarını işleyen Melody Gardot; bu yılın başında Eski Dünyanın Yangını adlı albüm ve romanını aynı anda yayımlayan Kalben ve konukları; bu yıl ilk kez gerçekleştireceği Koyu Antoloji projesiyle Teoman, klarnette yarattığı eşsiz melodiler ile tanınan virtüöz Yom, dinleyenin içine işleyen narin sesiyle Deniz Tekin, türler arasında ustaca geçiş yapabilen genç caz davulcusu Mehmet Ali Şimayli ve Portrait and a Dream gibi isimler yer alıyor.

İstanbul Caz Festivali’nin tüm programına https://caz.iksv.org/tr adresinden ulaşılabilir. Festival biletleri passo.com.tr ve İKSV ana gişeden alınabilir.

John McLaughlin

FESTİVALDE YILDIZLAR GEÇİDİ

- Enrico Pieranunzi Trio: 27 Haziran Pazartesi, 21.00, The Marmara Esma Sultan Yalısı

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- Nardis Jazz Club 20. Yıl Kutlaması: Nardis Yıldızları ve Roberta Gambarini, 28 Haziran Salı, 21.00, Sultan Park-Swissotel The Bosphorus

- John McLaughlin & The 4th Dimension: 29 Haziran Çarşamba, 21.00, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

- Kalben “Eski Dünyanın Yangını” Dudu Tassa ve özel konuklar: 30 Haziran Perşembe, 21.00, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

- İstanbul Caz Festivali Süreyya Operası’nda: Deniz Tekin // Mehmet Ali Şimayli | Portrait and a Dream, 2 Temmuz Cumartesi 18.00, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası

- Dianne Reeves (konuk: Hüsnü Şenlendirici) // Ercüment Orkut Trio: 5 Temmuz Salı, 20.00, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

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- Teoman’ın KOYU ANTOLOJİ’si sadece Festivalde: 6 Temmuz Çarşamba, 21.00, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

- Melody Gardot: 7 Temmuz Perşembe, 21.00, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

- Yom “Celebration”: 7 Temmuz Perşembe, 19.00, Cemal Reşit Rey Konser Salonu

+1’Lİ GECE GEZMESİ

+1’li Gece Gezmesi Kadıköy ve Moda sokaklarına yayılıyor. Festival içinde festival hissi uyandıran bu özel projede, müzikseverler tek biletle gece boyu 5 farklı mekanda gerçekleşecek konserleri takip edebilecek. +1’li Gece Gezmesi, sahnesinde geniş bir yelpazede farklı disiplinlere ve türlere ev sahipliği yapacak. Dünyadan ve Türkiye’den önemli isimler ağırlayacak etkinliğin konukları arasında ise Ayyuka, Hey! Douglas, Yin Yin, Velican Sagun, Noiserv, Simge Pınar, Ahmet Ali Arslan, Cümbüş Cemaat, Deli Bakkal, Karakter ve Bahr yer alıyor.

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