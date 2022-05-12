Caz heyecanı Zorlu’da

Zorlu PSM’de bu hafta sonu Londra Caz Festivali heyecanı yaşanacak. Bu yıl 30. yıl dönümünü kutlayan dünyaca ünlü EFG Londra Caz Festivali, İstanbul’daki caz severlerle buluşacak. 14, 28 ve 29 Mayıs akşamında yapılacak beş konserde İngiltere’nin ünlü, çığır açan ve yenilikçi seslerinden Jordan Rakei, Binker & Moses, Kokoroko, Nubya Garcia ve Sons of Kemet sahne alacak. Festivalin açılışı 14 Mayıs akşamı Jordan Rakei’nin Turkcell Sahnesi’ndeki konseriyle yapılacak. 28 ve 29 Mayıs’taki Binker & Moses, Kokoroko, Nubya Garcia ve Sons of Kemet konserleri için tek bilet almak yeterli olacak.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.