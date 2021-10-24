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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baby shower' tepkisi: Güya mevlit dinleyince helal oluyor

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, son dönemde popüler olan 'baby shower' partilerine tepki gösterdi. Organizasyonlara harcanan yüksek meblalara dikkat çeken İşliyen, "İki saatlik bir programa gideceksin, oynayacaksın, zıplayacaksın ya da güya mevlit dinleyince helal oluyor ya rahatlıkla girip çıkabilirsin." ifadelerini kullandı.

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Diyanet İşleri Başkanlığından baby shower tepkisi: Güya mevlit dinleyince helal oluyor
(Arşiv)

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Ağrı'da "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konferansına katıldı.

Burhan İşliyen, konferansta yaptığı konuşmada, insanlarda servet biriktirme çılgınlığının başladığını söyleyerek oldukça popüler olan "baby shower" olarak bilinen kutlamaları eleştirdi.

Baby shower partileri, doğum öncesi yapılan "gösterişli ve maliyetli" kutlamalar olarak ebeveynler arasında adeta bir yarış haline dönüşmesiyle gündemde yer alıyor.

"GÜYA MEVLİT DİNLEYİNCE HELAL OLUYOR"

Baby shower organizasyonlarının başladığına ve yaygınlaştığına dikkati çeken İşliyen, "Dindar insanlar bir araya geliyor, bu ‘baby shower’ dedikleri organizasyonların giriş bileti 2 bin 500 lira, asgari ücret ise 2 bin 744 lira civarında. 2 saatlik bir programa gideceksin, oynayacaksın, zıplayacaksın ya da güya mevlit dinleyince helal oluyor ya rahatlıkla girip çıkabilirsin. Dışarıya çıkacaksın bir adamın 5 nüfusuna bakmak için bir ay boyunca kan ve ter içerisinde çalıştığı kadar bir ücret ödeyip çıkacaksın. Sonra ‘Ya Resul Allah seninle cennette Kevser Havuzu’nun kenarında bulaşayım’ diye dua edeceksin. Bedava mı veriyorlar? Ne işin var senin cennette?’ desem cennet benim değil, Allah bilir. Haddimizi aşmayalım. Ama Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’ın ölçüleri öyle demiyor." ifadelerini kullandı.

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