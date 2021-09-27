Hayat Diyanetten yapay et açıklaması Helal olduğuna dair fetvamız yok
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Diyanet'ten 'yapay et' açıklaması: Helal olduğuna dair fetvamız yok

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada yayılan iddialar sonrası, Din İşleri Yüksek Kurulunun 'yapay etin caiz olduğuna dair' herhangi bir fetvası olmadığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Diyanetten yapay et açıklaması: Helal olduğuna dair fetvamız yok
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Sosyal medyada bazı hesaplar, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Din İşleri Yüksek Kurulunun yapay etlerin tüketilmesinin helal olduğunu dair fetvası olduğunu iddia etti.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ"

Söz konusu paylaşımların ardından Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medya mecralarında Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yapay ete cevaz verdiğine dair paylaşılan içerikler tamamen asılsızdır." denildi.

"'YAPAY ET HELAL' FETVASI YOK"

Açıklamanın devamında "Kurulumuzun yapay etin helal olduğuna dair bir fetvası yoktur" ifadelerine yer verildi.

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