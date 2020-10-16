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Hayat Doğuştan engelli Beyzanur başaramaz diyenlere inat halter şampiyonu oldu
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Doğuştan engelli Beyzanur 'başaramaz' diyenlere inat halter şampiyonu oldu

Antaya'da doğuştan omurilikte gelişim bozukluğu nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı hayat süren 19 yaşındaki Beyzanur Ceylan, halter sporuna başladıktan 7 ay sonra Türkiye şampiyonu oldu. 'Bu kız hiçbir şey başaramaz' diyenlere inat altın madalya kazandığını belirten Beyzanur, "Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonluğu" dedi.

Haber Merkezi DHA
Beyzanur, hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.
Beyzanur, hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Antalya'da yaşayan Beyzanur Ceylan, bilimsel adı Spina Bifida olan omurilikte gelişim bozukluğu ve hidrosefali adı verilen beynin derinliklerindeki ventrikül denen boşluklarda aşırı sıvı birikmesi hastalığıyla dünyaya geldi. Tekerlekli sandalyeye bağlı çocukluk geçiren Ceylan, engelli birey olarak yaşadığı zorluklara rağmen eğitim hayatını başarıyla sürdürdü. Liseden mezun olan Beyzanur Ceylan, üniversiteye hazırlandığı süreçte ailesi ve arkadaşının yönlendirmesiyle haltere başladı.

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İlk madalya 7 ay sonra


Antrenör Ekrem Celil yönetiminde 14 aydır antrenman yapan Beyzanur Ceylan, ilk madalyasını spora başladıktan 7 ay sonra elde etti. Mart ayında Adana'da katıldığı Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda 41 kilo kategorisinde 45 kilo halter kaldırıp altın madalyanın sahibi olan Ceylan, Türkiye şampiyonu olmanın gururunu yaşadı. Kazandığı madalya ile sporda başarılı olacağına inancı artan Beyzanur Ceylan, koronavirüs nedeniyle evde geçirmek zorunda kaldığı günlerde spor yaparak formunu korudu. Koronavirüse yönelik tedbir için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve salonların kapalı olduğu dönemde 5 ay evde antrenman yapan Beyzanur Ceylan, daha sonra Antalya Spor Salonu'nda yeniden çalışmalara başladı.

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'Spor özgüvenimi artırdı'


Antrenör Celil ile performansını yükseltmek için haftanın 6 günü antrenman yapan Beyzanur Ceylan, şampiyonaların yeniden düzenleneceği günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Pandemi nedeniyle şampiyonaların iptal olmasına üzüldüğünü dile getiren Ceylan, yeni madalyalar kazanma hedefiyle çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü vurguladı. Spora başladıktan sonra hayata bakışının daha pozitif olduğunu ve özgüveninin arttığına dikkati çeken Beyzanur Ceylan, "Haltere başladıktan 7 ay sonra 41 kiloda Türkiye şampiyonluğu kazandım. Altın madalya kazanmak beni mutlu etti. Pandemi nedeniyle şampiyonalara ara verildi. Evde antrenman yaptım şimdi de salonda yeniden form tutmaya çalışıyorum. Sporla özgüvenim arttı. Avrupa ve dünya şampiyonasında madalya kazanmak istiyorum" diye konuştu.

'Onlara inat Türkiye şampiyonu oldum'

Engelli birey olmanın zorluklarına değinen Beyzanur Ceylan, tekerlekli sandalye ile caddelerde ilerlemekte zaman zaman sıkıntı yaşadığını anlattı. Bazı insanların kendisine yönelik sözleri veya acır gibi bakmasına eskiden çok üzüldüğünü aktaran Ceylan, "Spora başlayıp, madalya kazandıktan sonra kendime güvenim arttı. Artık hayatımdaki zorluklara gülüp geçmeyi tercih ediyorum. Kafama takıp, psikolojimi bozmayı istemiyorum. İnsanların sözleri, bazen bakışları beni üzüyor. Üzüldüğüm şeyleri kafama takmamaya çalışıyorum. 'Bu kız hiçbir şey başaramaz' diyenler oluyordu. Onlara inat Türkiye şampiyonluğunu kazandım. Daha fazla başarı kazanmak istiyorum. Spor yaparak motive oluyorum. Başarılarımla anılmak istiyorum" dedi.

Azmin zaferi: Düzce'de dört çocuk annesi kadın 58 yaşında üniversiteli oldu
FOTOĞRAF 8
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde ilkokulu bitirdikten sonra ailevi nedenlerle eğitim hayatını sonlandırmak zorunda kalan ve daha sonra ortaokul ve liseyi de dışarıdan tamamlayan 58 yaşındaki Ersin Can, Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümünü kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.
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İlkokul eğitimini tamamladıktan sonra ailevi sebeplerle eğitimine devam edememesine rağmen okuma sevdasından vazgeçmeyen Can, 51 yaşında okul hayatına yeniden dönerek, ortaokul ve lise öğrenimini tamamladı.
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Can, bu yıl girdiği üniversite sınavının ardından tercihini Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümünden yana yaparak üniversite okuma hayalini gerçeğe dönüştürdü.
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Ersin Can, okuma aşkının hiç bitmediğini ve çocukluğundan beri tutkusu olduğunu söyledi. Üniversite hayallerini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu anlatan Can, şöyle devam etti:4 çocuk annesiyim. Liseyi dışarıdan bitirdim. Üniversite sınavlarına girdim ve ilk girişimde el sanatları bölümünü kazandım. Yıllarca el işleri yaparak aileme katkıda bulundum. Aile içinde alaylıyım, mektepli olayım, dedim. Çocukluğumdan beri okumayı çok istedim ama o zamanın şartlarında olmadı. Okusaydım o zamanlar veya 40 yaşında olsaydım hukuk okumayı tercih ederdim.
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58 yaşındayım bundan sonra yapabileceğimin en iyisinin bu olduğunu düşünüyorum. Okul hayalim gerçekleşmiş oldu. Bu anlamda eşime çok borçluyum. Onun teşviği çok oldu. Çocukları okuttuktan sonra 'Hadi seni de kaydettireyim, sen de dışarıdan liseyi bitir.' dedi.
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Hayallerini elde etmek için istemek gerektiğini belirten Can, çok istemenin insanın elde etmek istediği hayallerinin sahibi olabilmesinin başlangıcı olduğunu vurguladı. İlkokuldan sonra okumayı çok arzu ettiğini söyleyen Can, Ailemle de çok uğraş verdik ama nasip olmadı. Üniversiteyi kazandığımda çok istediğimin farkına vardım. Çok istemişim ki başardım. diye konuştu.
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Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Parlak ise Can'da okuma heyecanını görünce mutlu olduğunu anlatarak, Bilerek isteyerek ve severek geldiğini gördüm. ifadelerini kullandı.
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Azmin zaferi: Düzce'de dört çocuk annesi kadın 58 yaşında üniversiteli oldu
Düzce'de yaşayan 58 yaşındaki Ersin Can'ın başarı hikayesi herkese örnek oluyor. Kaynaşlı ilçesinde ilkokulu bitirdikten sonra öğrenimine son veren dört çocuk annesi Ersin Can, 51 yaşında yeniden okul hayatına başlayıp ortaokul ve liseyi dışarıdan tamamladı. Ardından Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümünü kazandı. Hayallerinin peşinden gittiğini belirten Can, "58 yaşındayım bundan sonra yapabileceğimin en iyisinin bu olduğunu düşünüyorum. Okul hayalim gerçekleşmiş oldu" ifadelerini kullandı.


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