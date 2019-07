Down sendromlu milli yüzücü Boğaz'ı yüzerek geçecek Down sendromlu milli yüzücü Gökhan Kotan, Yarın gerçekleşecek olan Kıtalar Arası Yüzme yarışında down sendromlu Gökhan Kotan da kulaç atacak. Milli yüzücü Asya kıtasından Avrupa kıtasına yüzerek Boğaz'ı geçecek.

Haber Merkezi 20 Temmuz 2019, 15:27 Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019, 15:30 Yeni Şafak