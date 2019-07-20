Hayat Diriliş Osman dizisine transfer
AKTÜEL

Diriliş Osman dizisine transfer

Merakla beklenen Diriliş Osman dizisi kadrosunda bir isim daha belli oldu. Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit'in canlandıracağı Osman Bey'in yengesi 'Zühre' rolünü Ayşegül Günay canlandıracak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve dizinin devamı olan Diriliş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit.
Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve dizinin devamı olan Diriliş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit.

Diriliş Osman'a yeni oyuncu Ayşegül Günay izleyiciyle buluşacak olan Diriliş Osman dizisinde bir isim daha belli oldu.

Merakla beklenen Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit'in canlandıracağı Osman Bey'in yengesi, Dündar Beyin eşi 'Zühre' rolünü Ayşegül Günay canlandıracak.

Ayşegül Günay

Ayşegül Günay kimdir?

9 Kasım 1969 Eskişehir doğumlu olan Ayşegül Günay, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Akrep burcu olan Günay, şimdiye dek 15 film ve dizide rol alan Ayşegül Günay, Bir Mucize Olsun dizisinde Esma Sancaktar karakterini canlandırdı.

Diriliş'e veda eden Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi belli oldu
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Diriliş Ertuğrul, Türk dizi tarihinde önemli bir yeri olan ve izlenme rekorları kıran yapımların başında geliyor. TRT 1 ekranlarında uzun süredir devam eden dizi unutulmaz bir finalle ekranlara veda etmişti.
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Dizide Osmalı Devleti'nin kurucu Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, bu dizi ile kariyerinde zirveye çıktı ve adını geniş kitlelere duyurdu.
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Diriliş Ertuğrul dizisi boyunca hiçbir film teklifini kabul etmeyen Engin Altan Düzyatan, dizinin bitmesiyle ard arda gelen film ve dizi tekliflerini değerlendirdi ve yine bir dönem dizisinde karar kıldı.
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Başaralı oyuncunun yeni kanalı yeni sezonda Fox ekranları olacak.
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Kurşun adında bir dönem dizisi ile yeniden ekrana gelmeye hazırlanan Düzyatan'ın yer alacağı diziyi kaleme alan isim ise Kerem Deren olacak.
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Most Yapım imzalı Kurşun dizisinde Engin Altan Düzyatan, Orhan Kurşun adında bir savcıyı oynayacak.
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Diriliş'e veda eden Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi belli oldu
TRT 1 ekranlarının büyük ses getiren ve en çok izlenen dizisi olan Diriliş'in Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi ve kanalı belli oldu.
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