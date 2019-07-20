Diriliş Osman dizisine transfer

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve dizinin devamı olan Diriliş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit.

Diriliş Osman'a yeni oyuncu Ayşegül Günay izleyiciyle buluşacak olan Diriliş Osman dizisinde bir isim daha belli oldu.

Merakla beklenen Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit'in canlandıracağı Osman Bey'in yengesi, Dündar Beyin eşi 'Zühre' rolünü Ayşegül Günay canlandıracak.

Ayşegül Günay



Ayşegül Günay kimdir?

9 Kasım 1969 Eskişehir doğumlu olan Ayşegül Günay, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Akrep burcu olan Günay, şimdiye dek 15 film ve dizide rol alan Ayşegül Günay, Bir Mucize Olsun dizisinde Esma Sancaktar karakterini canlandırdı.