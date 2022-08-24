Dünyanın en izole deniz feneri

25 yıllık evli olan Rafiye Özkan eşinin görevi nedeniyle deniz fenerinin lojmanında yaşadıklarını söyleyerek \"25 yıldır buradayım. Burası 10 haneli bir mahalle. Bu bölgede çok fazla kimse yaşamıyor. Eşimle evlendikten sonra ben bu lojmana gelin geldim. Çocuğumu burada büyüttüm. Deniz feneri bizim aynı zamanda yuvamız oldu. Gemiciler için de deniz feneri çok önemli. Burası Karadeniz'in en uç noktalarından birisi. Eşimde mesleğini layıkıyla yerine getiriyor. Ben de ona elimden geldiğince destek oluyorum. Beraber burada yaşıyoruz mutluyuz\" diye konuştu.