Şile Deniz Feneri 163 yıldır Boğaz'ın gözcüsü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından restore edildikten sonra ocak ayında açılışı yapılan tarihi Şile Deniz Feneri, müze olarak turizme kazandırılacak. Sultan Abdülmecit döneminde 1859 yılında inşa edilen Şile Deniz Feneri, ilk olarak Kırım Harbi sırasında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yapan gemilere yol göstermek amacıyla kullanıldı. Fener, deniz seviyesinden 60 metre yükseklikteki kayalıklar üzerinde, 110 santimetre kalınlığında kesme taştan 19 metre yüksekliğinde bir kuleye sahip. Toplam 140 metre taban alanı da olan fener, 163 yıldır aktif olarak denizcilere yol gösteriyor. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, fenerin Sultan Abdülmecit döneminde 3 yıllık inşanın ardından 1859 yılında faaliyete geçtiğini söyledi.

REKLAM

“ŞİLE DENİZCİLİKLE UĞRAŞAN BİR İLÇE”

Şile Feneri’nin açık havada ışığını 21 mil uzağa ulaştırabildiğini ve sekizgen yapıda olduğunu belirten Ocaklı, “İstanbul’dan çok rahat açık havada o ışık görülebiliyor. İlk yapıldığı tarihlerde üç fitilli lambalarla ve gaz lambalarıyla aydınlatılmış. Daha sonra 1968 yılında elektriğe geçmiş.” bilgisini verdi. Şile Deniz Feneri’nin kendileri için bölgenin önemli bir tarihi sembolü olduğunu, restorasyon çalışmalarının 27 Ocak 2020’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından başladığını ifade eden İlhan Ocaklı, şöyle devam etti: “17 Ocak’ta açılışını gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde de burayı bir müze olarak kullanmak gibi bir niyetimiz var. Çünkü Şile denizcilikle uğraşan bir ilçe. Biz de fenerin ruhuna uygun bir şekilde o günden bugüne gelen bütün aydınlatma araçları, bütün gereçler, alet edevat ne varsa onları burada sergilemek niyetindeyiz.”

REKLAM

İLHAN OCAKLI

“DÜNYADAKİ AKTİF EN BÜYÜK İKİNCİ DENİZ FENERİ”

Şile Feneri’ni turizme kazandırmak istediklerini dile getiren Başkan Ocaklı, “Bu, Türkiye’de aktif olan en büyük, dünyada ise ikinci büyük fener. Bunu gelen bütün yerli, yabancı turistlere göstermek istiyoruz. Bu da turizm için önemli bir değer. Şile yazlık bir mekan. İnanılmaz bir nüfus alıyoruz. Bu bölge deniz manzarası ve hakim tepesiyle tarihi anlamda çok önemli bir değer. Aynı zamanda Şile, İstanbul’un en eski, Cumhuriyet’le yaşıt bir ilçesi. 787 kilometrekarelik arazi bütünlüğüyle Anadolu Yakası’nın en büyük arazisine sahibiz” dedi. Şile’nin aynı zamanda büyük bir ormanlık alana sahip olduğunu ve 72 kilometre sahil hattının bulunduğunu da söyleyen Başkan Ocaklı, “Tabela nüfusumuz 41 bin ama yaşayan 250 bine yakın bir nüfusla burada hayatı ikame ediyoruz. Özellikle mayıs ve eylül aylarında 1-2 milyon arasında bir nüfusa ev sahipliği yapıyoruz. Bu rakamlar dikkate alındığında bununla orantılı bir ziyaretçi sayımız da mevcut hale geliyor” şeklinde konuştu.

REKLAM

GÜNDEM Deniz feneri bekçiliği artık tarihe karışıyor