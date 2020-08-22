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Hayat Duru bebek sağlığına kavuşmayı bekliyor
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Duru bebek sağlığına kavuşmayı bekliyor

Henüz 7 aylıkken ‘4. Evre Yüksek Risk Nöroblastom’ tanısı konan bir buçuk yaşındaki Duru Eryiğit yaşam mücadelesi veriyor. Ailesi Duru’nun tedavisi için yardım kampanyası başlattı.Minik duru şu ana kadar 8 kür ağırlaştırılmış kemoterapi ve 21 kür radyoterapi tedavisi gördü. Karın bölgesinden bir kilogram kitle çıkarıldı. Eryiğit ailesi 'Duru'ya umut ol' kampanyası ile kızlarının sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bir buçuk yaşındaki Duru Eryiğit
Bir buçuk yaşındaki Duru Eryiğit

Henüz bir buçuk yaşında olan Duru Eryiğit'e ‘4. Evre Yüksek Risk Nöroblastom’ tanısı konmasının ardından ameliyat oldu ve karın bölgesinden 15 santimetre, yaklaşık bir kilogram kitle çıkarıldı. Minik Duru, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde başlayan tedavi sürecinde bugüne kadar 8 kür ağırlaştırılmış kemoterapi ve 21 kür radyoterapi tedavisi gördü.

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Valilik onayıyla destek kampanyası başlatıldı

Duru Eryiğit’in sağlığına kavuşabilmesi için AntiGD2 Tedavisi (Qarziba-Dinutuximab) görmesi gerekiyor. İlacın SGK tarafından karşılanmaması ve yüksek maliyeti nedeniyle destek arayışına giren Eryiğit ailesi İstanbul Valiliğinin onayıyla bir destek kampanyası başlattı.

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“Duru’ya Umut Ol” isimli kampanya ile tedavi için gereken 4 milyon TL’nin sağlanması hedefleniyor. Baba Orhan Eryiğit, tedavi süreci hakkında şunları söyledi:

“4 Eylül 2019’da hastanede yatmaya başladık, o günden sonra da zaten hep hastanedeyiz. Çok zorlu bir süreç başladı sonrasında. Çünkü görünürde çocuğunuzda bir şey yokmuş gibi oluyor. Normal çocuklar gibi gülüyor, oynuyor ama ilaçları almaya başladığında yavaş yavaş anlatmaya bile dilim varmayan hallerini görüyorsunuz.

Allah kimseyi evladıyla sınamasın

7 aylık bebeğimden 1 kilo kitle çıkarıldı. Zaten canı neydi ki? Ya da o onunla nasıl yaşamış, biz nasıl fark etmemişiz? Ama Allah bize bunu sundu hamdolsun... Yapabileceğimiz tek şey onlar iyi olsun diye anne baba olarak neyi en iyi yapabiliriz onu bulmak. Allah'ım kimseyi evladıyla sınamasın."

Duru'ya Umut Ol

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