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Gündem Kağıt toplayıcı kardeşler çöpte bebek buldu, montlarına sararak hastaneye götürdü
GAZİANTEP

Kağıt toplayıcı kardeşler çöpte bebek buldu, montlarına sararak hastaneye götürdü

Kağıt toplayıcı kardeşler çöpte bebek buldu, montlarına sararak hastaneye götürdü

Gaziantep’te, kağıt toplayıcısı 2 kardeş çöpte yeni doğmuş bebek buldu. Kardeşler, bebeğin yaşadığını anlayınca montlarına sararak hastaneye götürdü. 1 günlük olduğu tahmin edilen bebeğin tedavisine başlanırken, polis tarafından ailesinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Hayati tehlikesi bulunan bebek tedaviye alındı.
Hayati tehlikesi bulunan bebek tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Gaziantep'in Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, atık kâğıt toplayan iki kardeş çöp konteynerini karıştırdıkları sırada çarşafa sarılı halde yeni doğmuş bir kız bebek buldu. Bebeği kucağına alınca yaşadığını gören kardeşler, yakınlarda bulunan bir özel hastaneye giderek bebeği doktorlara teslim etti.

Yaklaşık 24 saat önce doğduğu tahmin edilen bebeğin göbek bağının hastanede kesildiği belirlendi. Hastanedekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bebeği bulan iki kardeş sorgulanmak için emniyete götürülürken hayati tehlikesi bulunan bebek ise tedaviye alındı.

Bebeği kucağına alınca yaşadığını gören kardeşler, yakınlarda bulunan bir özel hastaneye giderek bebeği doktorlara teslim etti.

Bebeğin tedavisinin devam ettiğini ifade eden Neonotoloji Uzmanı Profesör Doktor Ercan Sivaslı şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Bebeğin bize geleli birkaç saat oldu. İlk muayenesinde yaygın yara izleri ve çöpte oluşan ezikler mevcuttu. Bebekle ilgili incelemelerimiz sürüyor. Özellikle mikroplu bir ortamda doğduğu için tetanos riski var. Tetkikler ve tahliller devam ediyor. Bebek yaklaşık 24 saat önce doğduğu görülüyor. Şu anda tedavisi devam ediyor, inşallah iyi olur.”

Hayati tehlikesi bulunan bebek tedaviye alındı.

Montlarına sarıp getirdiler

Bebeği atık kağıt toplayıcısı iki kardeşin montlarına sararak getirdiğini belirten doktor Sivaslı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Acilin önüne çöp toplayıcı çocuklar tarafından getirildi. Çöpte bulduktan sonra kendi montlarına sarıp buraya getirmişler. Onlara teşekkür etmek lazım, korkup kaçmamışlar. Acilde bizim ekibimiz başka bir olay için oradayken denk gelip müdahale etmişler.”

Kağıt toplayıcı kardeşler çöpte bebek buldu, montlarına sararak hastaneye götürdü
FOTOĞRAF 7
Title
Olay, öğle saatlerinde Gaziantep'in Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, atık kâğıt toplayan iki kardeş çöp konteynerini karıştırdıkları sırada çarşafa sarılı halde yeni doğmuş bir kız bebek buldu. Bebeği kucağına alınca yaşadığını gören kardeşler, yakınlarda bulunan bir özel hastaneye giderek bebeği doktorlara teslim etti.
Title
Yaklaşık 24 saat önce doğduğu tahmin edilen bebeğin göbek bağının hastanede kesildiği belirlendi. Hastanedekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bebeği bulan iki kardeş sorgulanmak için emniyete götürülürken hayati tehlikesi bulunan bebek ise tedaviye alındı.
Title
Bebeğin tedavisinin devam ettiğini ifade eden Neonotoloji Uzmanı Profesör Doktor Ercan Sivaslı şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Bebeğin bize geleli birkaç saat oldu. İlk muayenesinde yaygın yara izleri ve çöpte oluşan ezikler mevcuttu. Bebekle ilgili incelemelerimiz sürüyor. Özellikle mikroplu bir ortamda doğduğu için tetanos riski var. Tetkikler ve tahliller devam ediyor. Bebek yaklaşık 24 saat önce doğduğu görülüyor. Şu anda tedavisi devam ediyor, inşallah iyi olur.”
Title
Bebeği atık kağıt toplayıcısı iki kardeşin montlarına sararak getirdiğini belirten doktor Sivaslı, açıklamasını şöyle sürdürdü:
Title
“Acilin önüne çöp toplayıcı çocuklar tarafından getirildi. Çöpte bulduktan sonra kendi montlarına sarıp buraya getirmişler. Onlara teşekkür etmek lazım, korkup kaçmamışlar. Acilde bizim ekibimiz başka bir olay için oradayken denk gelip müdahale etmişler.”
Title
Kardeşlerin buldukları bebeği monta sarıp hastaneye getirerek doktorlara verme anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.
Kağıt toplayıcı kardeşler çöpte bebek buldu, montlarına sararak hastaneye götürdü
Gaziantep'te, kağıt toplayıcısı 2 kardeş çöpte yeni doğmuş bebek buldu. Kardeşler, bebeğin yaşadığını anlayınca montlarına sararak hastaneye götürdü. 1 günlük olduğu tahmin edilen bebeğin tedavisine başlanırken, polis tarafından ailesinin bulunması için çalışma başlatıldı.


Güvenlik kamerasına yansıdı

Kardeşlerin buldukları bebeği monta sarıp hastaneye getirerek doktorlara verme anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.

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