Ekim’de caz vakti

“Pozitif” iş birliğiyle 17-27 Ekim’de gerçekleştirilecek festival, 130’dan fazla müzisyeni cazseverlerle buluşturacak. Toplam 35 konser, 3 söyleşi, 25 atölyenin yapılacağı festivalin merakla beklenen programı açıklandı.

Konserler, atölyeler ve söyleşilerin yanında bu yıl yeni konsept olarak “Caz Saati” bölümüne yer veren festival, “Caz Mutfakta”, “Caz Brunch” ve “Akşamüstü Caz” ile cazı yemek kültürüyle birleştirecek ve “Caz Odada” bölümüyle de müzikseverleri ayrıcalıklı bir müzik dinleme deneyimi sunacak.

29. Akbank Caz Festivali’nde bu yıl; caz müziğinin önemli temsilcilerinden Art Ensemble of Chicago, Charles Lloyd Sky Trio feat., Gerald Clayton ve Marvin Sewell, The James Carter Organ Trio, Jakob Bro Trio, Louis Sclavis Quartet, Sarah McCoy, Alfa Mist, Bugge Wesseltoft & Erkan Oğur & Friends, Yonathan Avishai Trio, Mats Eilertsen Trio, KOKOROKO, Maisha, NES, Vaudou Game gibi farklı ülkelerden birçok sanatçının yanı sıra Türkiye’den Kerem Görsev Trio, Zuhal Olcay feat. Güvenç Dağüstün, İmer Demirer, Ali Perret, Aydın Esen ve Can Kozlu, Bora Uzer Group, Bebop Project, B’r Şeyler Eks’k, Standards & Selen Beytekin, Serhan Erkol Kerem Türkaydın gibi isimler de sahne alacaklar.

İmer Demirer

ECM RECORDS’A ÖZEL YER

Program afişi

50. yılını kutlayan plak şirketi ECM Records, sanatçılarına özel bir yer ayırıyor Festival kapsamında, 50. yılını kutlayan ve 1969’dan bugüne bin 600’ün üzerinde albümü müzikseverlerin beğenisine sunan ECM Records, sanatçılarına özel farklı kuşaklardan müzisyenlerin yer aldığı bir seçkiyi cazseverlerle buluşturacak. ECM imzasını festivale atacak isimler arasında Art Ensemble of Chicago, Louis Sclavis Quartet, Mats Eilertsen Trio, Yonathan Avishai Trio, Jakob Bro Trio feat. Joey Baron, Thomas Morgan ve uzun yıllar ECM çatısı altında çalışmış olan Charles Lloyd Sky Trio gibi farklı kuşaklardan müzisyenler yer alacak.