Hayat Hafızlık yolunda Suveyda
KÜLTÜR SANAT

Hafızlık yolunda Suveyda

Yönetmen Mesut Uçakan, 11 yaşındaki Hadim’in hafız olma serüvenini konu olan yeni filmi “Suveyda”nın çekimlerine başladı. Uçakan, “Burada vermeye çalıştığımız daha çok Kur’an-ı Kerim sevgisi ve hafızlık noktasına günümüz çocukları ve gençliğinin dikkatini çekmek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Necip Fazıl Belge
Necip Fazıl Belge

Türk sinemasında “Reis Bey”, “Kelebekler Sonsuza Uçar”, “Yalnız Değilsiniz” gibi filmlerle adından söz ettiren yönetmen Mesut Uçakan, yeni filmi “Suveyda”nın çekimlerini sürdürüyor. 12 yıl sonra seyirci karşısına çıkmaya hazırlan Uçakan, filmde 11 yaşındaki bir çocuğun gözünden Türkiye’nin bir döneminde yaşanan olayları anlatıyor. 11 yaşındaki Hadim isimli karakterin bir Anadolu köyünde 1940’lı yıllarda yasakların yaşandığı dönemde hafız olma mücadelesini konu olan filmin çekimlerine, Kayseri’nin Develi ilçesinde başlandı.

Mesut Uçakan

Filmin adını kalpteki siyah nokta anlamına gel “Suveyda”dan esinle koyduklarını belirten Uçakan, “Suveyda’ya kalpten metafiziğe açılan kapı da denebilir. ‘Kainata sığmam ama mümin kulunun kalbine sığarım’ hadisi şerifinde de anlamını bulan bir yer bu. Proje önce ‘Hadim’ diye çıktı ama sonra bu isimde başka çalışmalar var. Suveyda diye çevirdik. Suveyda çok da öyküye oturan bir isim” dedi.

GÜZEL METAFORLAR VAR

Uçakan film hakkında şöyle konuştu: “Filmde 1940’lı yıllarda bir köyde yasaklı dönemleri kapsayan bir tarihte onca olumsuzluklara karşın ille de hafız olmaya çalışan 11 yaşındaki bir çocuğun heyecanları, coşkuları, arayışları, okudukları karşısında hayatı sorgulamasını anlatıyoruz. Sürekli karşısına çıkan bir beyaz güvercin metaforu var. Öyküde geçen bir derviş var. Bu derviş meçhulden köylere gelip çeşitli karakterlerle irtibat kurup tekrar kendini vadiye salan biri. Aşk peşinde koşan biri. Onun aradığı kişinin ismi de Suveyda. Dönem itibarıyla bizim batılılaşma ile yaptığımız köklü reformların arkasında köylere yansıyan sıkıntılar var. Onları naif bir şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Bizim burada vermeye çalıştığım daha çok Kur’an-ı Kerim sevgisi ve hafızlık noktasına günümüz çocukları ve gençliğinin dikkatini çekmek.”

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  • Müftülük tavsiye etti
  • Filmin başrol oyuncusu 12 yaşındaki Necip Fazıl Belge ilk oyunculuk tecrübesini bu filmle yaşadığını anlattı. Kendisinin de gerçek hayatta hafız olduğuna işaret eden Belge, “İmam hatip okulunda eğitim aldım ve hafız oldum. Ezan ve Kur’an-ı Kerim okumada birden çok İstanbul birinciliklerim, Türkiye 5’inciliğim oldu. Mesut Hocam İstanbul Müftülüğünü aramış, onlar da bizi tavsiye etmiş. Ben de film için 3 ay eğitim aldım” diye konuştu.

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