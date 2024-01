Eller Filistin için açıldı

Erbaş, mübarek gün ve gecelerin, hayata yeniden yön verme imkanı sağlayan kıymetli zaman dilimleri olduğunu aktardı. Erbaş, manevi dünyanın bereket mevsiminin başlangıcı Regaip Gecesi’nin de içten ve samimi duygularla Allah’a yönelinen, affedilmenin ümit edildiği mübarek bir gece olduğunu anlattı. Her yıl özlemle beklenen üç aylara bu yıl kalpler hüzünlü olarak girildiğini ifade eden Erbaş, insanlık onurunun, hukukun ve ahlaki değerlerin hiçe sayıldığını, her türlü şiddetin yaygınlaştığını ve zalimlerin zulmünün çoğaldığını vurguladı. Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bugün, çevresinin mübarek kılındığını bizzat yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in beyan ettiği Mescid-i Aksa’ya baskınlar yapılmakta, insanların özgürlükleri ellerinden alınmakta, masum insanlar katledilmektedir. Kendini dünyanın efendisi gören sapkın bir zihniyet, haksız, hukuksuz ve insafsız saldırılarla Filistinli kardeşlerimizi topyekun soykırıma maruz bırakmaktadır. Yeryüzündeki bütün masum, mahzun ve mazlum gönüller adına kalplerimizi semaya açalım. İnsanlığın huzurunu tehdit eden her türlü şiddetin ve zulmün son bulması için ihlas ve samimiyetle Yüce Allah’a dua ve niyazda bulunalım.”