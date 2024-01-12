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Hayat

Eller Filistin için açıldı

Regaip Kandili'nde camiler doldu taştı. Eller, gönüller, zulme uğrayan Filistin halkı ve şehitlerimiz için duaya açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İnsanlığın huzurunu tehdit eden her türlü şiddetin ve zulmün son bulması için dua ve niyazda bulunalım" mesajını paylaştı.

04:00 - 12/01/2024 Cuma
Güncelleme: 00:54 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol “üç ayların” başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, dün idrak edildi. Rahmet ve bereket gecesi olarak kabul edilen geceyi ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar, camilere akın etti. İstanbul’da başta Ayasofya, Süleymaniye, Fatih, Taksim ve Çamlıca camileri başta olmak üzere selatin camiler dolup taştı. Ankara’da da kandil münasebetiyle Hacı Bayram Camisi’nde kandil için özel program düzenlendi. Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamına gelen Regaip Kandili’nde, İslam alemi ellerini semaya şehitleri ve zulme uğrayan Filistin halkı için açtı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaip Gecesi için yayımladığı mesajında “Bizleri bir kez daha Regaip Gecesi’ne kavuşturan, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi üç aylara ulaştıran Yüce Allah’a sonsuz hamd-ü senada bulunuyoruz. Bu mübarek gün ve geceleri hakkıyla değerlendirebilmek için Cenab-ı Mevla’dan rahmet ve inayet diliyoruz.” ifadesini kullandı.

ÜÇ AYLARA HÜZÜNLÜ GİRİYORUZ

Erbaş, mübarek gün ve gecelerin, hayata yeniden yön verme imkanı sağlayan kıymetli zaman dilimleri olduğunu aktardı. Erbaş, manevi dünyanın bereket mevsiminin başlangıcı Regaip Gecesi’nin de içten ve samimi duygularla Allah’a yönelinen, affedilmenin ümit edildiği mübarek bir gece olduğunu anlattı. Her yıl özlemle beklenen üç aylara bu yıl kalpler hüzünlü olarak girildiğini ifade eden Erbaş, insanlık onurunun, hukukun ve ahlaki değerlerin hiçe sayıldığını, her türlü şiddetin yaygınlaştığını ve zalimlerin zulmünün çoğaldığını vurguladı. Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bugün, çevresinin mübarek kılındığını bizzat yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in beyan ettiği Mescid-i Aksa’ya baskınlar yapılmakta, insanların özgürlükleri ellerinden alınmakta, masum insanlar katledilmektedir. Kendini dünyanın efendisi gören sapkın bir zihniyet, haksız, hukuksuz ve insafsız saldırılarla Filistinli kardeşlerimizi topyekun soykırıma maruz bırakmaktadır. Yeryüzündeki bütün masum, mahzun ve mazlum gönüller adına kalplerimizi semaya açalım. İnsanlığın huzurunu tehdit eden her türlü şiddetin ve zulmün son bulması için ihlas ve samimiyetle Yüce Allah’a dua ve niyazda bulunalım.”



#Kandil
#Aktüel
#Regaip Kandili
#Filistin
#Gazze
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