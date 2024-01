Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Regaib Gecesi mesajı: Tüm mazlum gönüller adına kalplerimizi semaya açalım

"Kendimizi her açıdan sorgulamak suretiyle ruhen ve fikren toparlanmaya çabaladığımız mübarek gün ve geceler, hayatımıza yeniden yön verme imkanı sağlayan kıymetli zaman dilimleridir. Manevi dünyamızın bereket mevsiminin başlangıcı olan Regaib Gecesi de içten ve samimi duygularla Allah’a yöneldiğimiz, affedilmeyi ümit ettiğimiz mübarek bir gecedir. Her yıl özlemle beklediğimiz mübarek üç aylara bu sene maalesef gönüllerimiz yaralı, kalplerimiz hüzünlü olarak giriyoruz. Zira insanlık onurunun, hukukun ve ahlaki değerlerin hiçe sayıldığı, hayatı yaşanmaz hale getiren kötülüklerin sıradanlaştığı, her türlü şiddetin yaygınlaştığı, zalimlerin ve zulümlerin çoğaldığı bir döneme şahitlik ediyoruz. Bugün çevresinin mübarek kılındığını bizzat yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in beyan ettiği Mescid-i Aksa’ya baskınlar yapılmakta, insanların özgürlükleri ellerinden alınmakta, masum insanlar katledilmektedir. Kendini dünyanın efendisi gören sapkın bir zihniyet, haksız, hukuksuz ve insafsız saldırılarla Filistinli kardeşlerimizi topyekûn soykırıma maruz bırakmaktadır. Kuşkusuz bütün karanlıkları aydınlığa çevirecek, bütün acıları dindirecek yegane güç, tüm kainatın sahibi olan Yüce Allah’tır.