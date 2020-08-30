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Hayat Aşure kazanı aşkla kaynasın İşte en lezzetli aşure tarifleri
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

En lezzetli aşure nasıl yapılır? Aşure tarifi? Aşure'ye lezzet katan şeyler nelerdir?

Aşure kazanı aşkla kaynasın: İşte en lezzetli aşure tarifleri

Aşure mevsimi geldi. Tencereler kaynıyor. Her yörede kuru meyveler, yemişler aşureye lezzet katıyor. Kimi yörelerde aşure bir çorba, kimi yörelerde bir tatlı, kimi yörelerde bolca etli, tuzlu bir yemeğe dönüşüyor.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Aşure
Aşure

Aşure yüzyıllardır, buğday ve kurubaklagillerin bir araya gelmesiyle oluşan, kutsal, anlamlı bir lezzet. Balkanlar’dan Arap Yarımadası’na, dünyanın dört bir yanında hala ilk günkü kadar dua ve umutla pişiriliyor. İnsanlığın temel gıdası buğday, yine temel malzeme olarak aşureye doyurucu özelliğini ekliyor. Anadolu’nun buğday kadar eski bir temel besini nohut, aşurede yerini alıyor. Amerika kökenli fasulye, bu kazanda yerini çok daha sonra almış olsa da, artık temel besin olarak onsuz bir aşure düşünülemiyor. Her yörede kuru meyveler, yemişler aşureye lezzet katıyor. Kimi yörelerde aşure bir çorba, kimi yörelerde bir tatlı, kimi yörelerde bolca etli, tuzlu bir yemeğe dönüşüyor. Her birinin pişirilmesinde ortak yegane nokta, buğday ve zamandır. Her yıl Muharrem ayının onuncu gününde kazan ocağa konur ve buğday dua ile birleşip aşa dönüşür.

SİMGESEL BİR TAT

Kimi yerde Nuh Peygamber’in gemisinin karaya oturması, Yusuf Peygamber’in kuyudan, İbrahim (as) ‘in ateşten, Hz Eyup’ un hastalıktan kurtulması gibi onlarca güzel olayın anması olarak pişirilirken, aynı zamanda Rasulullah’ın (s.a.v) torunu Hazreti Hüseyin(r.a.) ve ailesinin şehadetinin de yıl dönümü olarak, yas içerir. Aşurede bulunan malzemenin 12 çeşit olması, Oniki İmam’a atıfladır. Bütün bu malzemeler içindeki tatlı, yani şeker veya pekmez, İmam Zeynel Abidin Hazretleri’nin katliamdan sağ kurtuluşunun sevinciyle, Rasulullah (s.a.v) soyunun bütün insanlığa kattığı üstün lezzeti sembolize eder. Aşureniz mübarek olsun. Dualarınız makbul ve kabul olsun inşallah.

Bu hafta aşure tarifimiz Azerbaycan ve Artvin, Erzurum civarından. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

Hedik (Azerbaycan)

  • MALZEMELER
  • 2 su bardağı buğday
  • 1 su bardağı kuru fasulye
  • 1 su bardağı siyah fasulye
  • 1 su bardağı nohut
  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • Bir tatlı kaşığı tuz
  • 8 - 10 bardak su
  • YAPILIŞI
  • Kuru fasulye, siyah fasulye ve nohutu akşamdan ıslatalım. Su, tuz ve nohutu ocağa koyup 10 dakika kaynatalım. Onar dakika ara ile sırasıyla siyah fasulye, beyaz kuru fasulye, buğday, yeşil mercimek ve en son kırmızı mercimek olmak üzere bütün baklagilleri ve buğdayı ekleyip karıştıralım. 20 dakika kısık ateşte pişirip servise alalım. Afiyet olsun.

Aşure (Erzurum Olur)

Fotoğraf: Arşiv
  • MALZEMELER
  • 2 su bardağı mısır
  • Yarım bardak kuru fasulye
  • Yarım bardak nohut
  • Yarım bardak buğday
  • 2 su bardağı su
  • 3 su bardağı süt
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Bir kase dut kurusu
  • Bir kase erik kurusu
  • Bir kase kayısı kurusu
  • Bir lokma kurban eti
  • Bir su bardağı şeker
  • YAPILIŞI
  • Bir tencerede suyu, süt ve tuz ilave edilerek kaynatalım. Bir lokma kurban etini ekleyelim. Buğday, nohut, fasulye ve mısırı teker teker ilave ederek pişirelim. İnmesine 20 dakika kala kuru kayısı, erik, dut ve varsa diğer lezzet vericileri ekleyelim. En son şekeri ekleyelim ve bir taşım kaynatalım. Dövülmüş fındık ilave ederek servise alalım. Afiyet olsun.

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