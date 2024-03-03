En mutlu günümüzde devlet yanımızda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş’ın evlilik hayali kuran gençlere müjdesini verdiği “Aile ve Gençlik Fonu”ndan karşılanacak evlilik kredisinin başvuruları geçtiğimiz hafta başladı. Aile ve Gençlik Fonu aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla kuruldu. Yeni evlenecek gençlere verilecek 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi imkânı, pilot iller olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş

Bütün Türkiye’de yaygınlaştıracağız

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Gençler bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. Evlilik kredisine başvuracak gençlerin yaşlarının 18-29 olması ve 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Gençlerin resmi nikahtan en az 2 ay, en fazla 6 ay önce başvuru yapmaları gerekiyor. Ayrıca başvuracak genç çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Evlilik Fonu ile ilgili konuşan Bakan Göktaş, “15 Şubat’ta başvuruları başlayan Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerimizi evlilik yolunda destekliyoruz. İlk etapta Adıyaman, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki gençlerimizin başvurularını almaya başladık. Şu ana kadar gençlerimizin yoğun bir ilgisi söz konusu. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye’de yaygınlaştıracağız” ifadelerini kullanmıştı.

Evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanacaklar

Aile ve Gençlik Fonu’ndan yararlanmak isteyen genç çidtlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları, evlenmelerinin ardından da sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor. Yeni Şafak Pazar olarak; deprem bölgesine sağlanan 150 bin liralık evlilik kredisine başvuran genç çiftlere ulaştık. Elif Nur M-Ahmet Y, Sümeyra Özdemir-Mehmet Serçe, Zuhal Tuğçe Çelik- Yusuf İnal ile Bilal Ünal-Beyza Nur Titiz çifti ile konuştuk. Hem hikâyelerini dinledik hem de Aile ve Gençlik Fonundan olumlu geri dönüş aldıkları takdirde krediyle neler yapacaklarını, hangi ihtiyaçlarını karşılayacaklarını dinledik... Buyurun sözü heyecanlı ve tatlı telaşların sardığı genç çiftlere bırakalım.

Elif Nur M. Ahmet Y. Nişanlımla deprem bölgesinde tanıştım

Aile ve Gençlik Fonu’na başvuran çiftlerden Elif Nur M. ve Ahmet Y. 18 Nisan’da dünya evine girecek. Şanlıurfa’da yaşayan 24 yaşındaki Elif Nur M, sosyal hizmetler bölümü son sınıf öğrencisi ve çeşitli STK’lar da gönüllü olarak çalışıyor. 29 yaşındaki Ahmet Y ise ailesi ile birlikte Adıyaman’da yaşıyor. Ahmet Y, 6 Şubat depreminde misafirliğe gelen ablasını, eniştesini ve yeğenini kaybetmiş. Depremden önce amcasının yanında esnaf dükkanında çalışan Ahmet Y, depremden sonra çadır kentte Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı’nda bir süre çocuklara yönelik psikolojik destek programında çalışmış. Ahmet Y, Şanlıurfa’dan Adıyaman’a gönüllü olarak çalışmaya gelen nişanlısı Elif Nur M. ile de aynı çadır kentte tanışmış. Ahmet Y, TEGV’in çadırkent destek programı sonlandığı hafta proje meslek elemanı olarak yayınlanan ilanlara başvurmuş. Başvurusu kabul edilen Ahmet Y, şu an Adıyaman Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde proje meslek elemanı olarak çalışıyor. Nişanlısı Ahmet Y ile deprem bölgesine gönüllü yardım için gittiği yerde tanışan Elif Nur M, “Nişanlımla hayatımız boyunca 6 Şubat’ın büyük üzüntüsünü içimizde yaşayıp hem de bizim tanışmamıza vesile olduğu için hayatımız boyunca şükürler edeceğiz. Hayat böyledir ağlamakla gülmek yan yanadır bizde bu durumu böyle yaşıyoruz” şeklinde ifade ediyor.

Devletimizin yanımızda olmasından çok memnunuz

Güzel bir birlikteliğe adım atma kararı veren çift, 18 Nisan’da dünya evine girecek. Ahmet Y’nin 31 Mart itibarıyla sözleşmesinin belirsizliği nedeniyle evlerinin temel ihtiyaçlarını giderebilmek için kredi desteğinden yararlanmak istemişler. Elif Nur M, “Deprem sürecinden yeni çıktığımız için gerekli temel ihtiyaçlarımızı verilecek olan krediyle tamamlamak istiyoruz. Nişanlım Ahmet ile ortak karar verip ailelerimizi zor duruma koymamak için bu krediye başvurma kararı aldık. Evlilik süreci zorlu bir süreç ve evimizin temel ihtiyaçlarını gidermek için bizim için çok iyi bir fırsat” şeklinde

değerlendiriyor. Başvurularının olumlu sonuçlanması neticesinde Elif Nur M, “Bir ev dizmek kolay değil. Tabii ki depremde onlarca canın bir gecede yitip gitmesinden sonra eşyaların pek bir anlamı kalmadı açıkçası. Nişanlım ile biz daha çok minimalist bir yaşam sürdürmek istiyoruz ve temel ihtiyaçlardan oturma grubu ve beyaz eşya almayı planlıyoruz” diyor ve sözlerini şu şekil sürdürüyor: “Bizim için güzel bir avantaj oldu. Evlilik yolundaki bu sürecimizi daha çok kolaylaştıracağından eminiz ve mutluluğumuza adım atarken devletimizin bu desteğiyle yanımızda olmasından çok memnunuz. Deprem olmadan önce birçok kişinin evlilik hazırlığı vardı. Belki bir gün öncesinde evlilik hazırlıkları yapan ya da bir gün sonrasında düğünü olan binlerce kişi. Bu zorlu süreçte hepimizin hayalleri yarım kaldı toparlanmamız elbette ki zaman alacak, fakat hayat devam ediyor.”

Zuhal Tuğçe Çelik- Yusuf İnal

Zuhal Tuğçe Çelik- Yusuf İnal: Deprem olmasaydı geçen sene evlenecektik

Malatya’dan başvuru yapan bir diğer çift ise Zuhal Tuğçe Çelik ve Yusuf İnal. 24 yaşındaki Zuhal Tuğçe Çelik bir bakım merkezinde hemşire, 24 yaşındaki nişanlısı Yusuf İnal da Sağlık Kurumları İşletmeciliği son sınıf öğrencisi. İki yıl önce babasını kaybeden Yusuf İnal, ailenin en büyük çocuğu. Aynı zamanda hem okuyup hem çalışarak ailesine bakıyor. Kuruyemiş dükkanlarının depremde yıkıldığını söyleyen İnal, şu an konteyner de çalışıyor. İnal, nişanlısı Zuhal Tuğçe Çelik ile dört yıllık beraberliklerini 5 Temmuz’da evlilikle taçlandırmak istediklerini söylüyor. Geçen yıl düğün yapmak istediklerini söyleyen Zuhal Tuğçe Çelik, geçtiğimiz yıl meydana gelen 6 Şubat depremlerinden dolayı yapamadıklarını dile getiriyor ve ekliyor: “Ben asgari ücret alıyorum nişanlımın da depremden bir yıl önce babası vefat ettiği için bir geliri yok. Bu evlilik kredisine ihtiyacımız var ve haberlerde görünce hemen başvurmak istedik. Kredi bize çıkarsa evimizin eşyalarını almak istiyoruz.”

Sümeyra Özdemir- Mehmet Serçe: Depremden önce düğün alışverişimizi yapıyorduk

Kahramanmaraş’ta yaşayan 26 yaşındaki Sümeyra Özdemir ve Malatya’da yaşayan 27 yaşındaki Mehmet Serçe de Aile Fonu’na başvuran çiftlerden. Sümeyra Özdemir, depremden bir gün önceye kadar Malatya’da bir mağazada satış danışmanı olarak çalışıyormuş, şu an ise işsiz. Mehmet Serçe ise Malatya Park AVM’de tarihî Ortaköy Kumpircisinde çalışıyor ve aynı zaman da Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi. Depremden dolayı her olayın kendisini umutsuzluğa sürüklediğini ifade eden Serçe, “Sayın Cumhurbaşkanımız evlilik kredisi ile ilgili açıklamayı yaptıktan sonra içimizdeki sessiz umut, sevinç çığlıklarına dönüştü. Eğer kredi bize çıkarsa düğünümüzden sonra nişanlımla sırt sırta verip ödeyeceğiz” diyor. 8 Eylül’de düğünlerinin olacağını söyleyen Sümeyra Özdemir, “Deprem öncesinde birçok şey aldık ve bunların ödemesini yapmak zorundaydık ama ben işsiz kaldım nişanlım bir süre işsiz kaldı evleri yıkıldı. Depremde yeni bir eve taşındılar birçok masraf ettiler bizim tek şansımız gibiydi aslında bu kredi” ifadelerini kullanıyor. “Hayalini kurduğumuz evlilik bu kredi sayesinde umut oldu. Deprem bölgesinde yaşayan gençler olarak çok ihtiyacımız vardı bu krediye” diyen Sümeyra Özdemir olumlu sonuçlanırsa ne yapacaklarını şu sözlerle paylaşıyor: “Nişanlımla koşarak düğün salonumuzu tutacağız ilk önce. Oranın kaporasını vereceğiz. Daha sonra uygun mobilyalar bulduğumuz bir yer var oradan mobilyalarımızı, beyaz eşyalarımızın, gelinliğin kaporasını vereceğiz. En son kalan parayla da borçlarımızı kapatacağız inşallah. Şimdiden tek tek hesapladık inşallah onaylanırsa her şey çok güzel olacak bizim için. Bu kredi benim için mucizeyi ve umudunu asla kaybetmemeyi ifade ediyor çünkü en umutsuz olduğum zamanda bir mucize gibi geldi.” Mehmet Serçe de şu sözlerle ifade ediyor: “Bu kredinin adı benim için umut çünkü gerçekten en çaresiz olduğumu zaman da bize sunulmuş bir nimet kalbimizin en güzel köşesinde oluşan bir umut. Yıllardır hayalini kurduğumuz evlilik bu kredi sayesinde bize artık fazlasıyla umut oldu umarım değerlendirme aşamamızda olumlu sonuçlar ve bir an önce düğün için hazırlıklarımıza başlayabiliriz. İçimizdeki umudun güzelliklerle sonuçlanmasını beklemekteyiz.”

Sümeyra Özdemir- Mehmet Serçe

Bilal Ünal Beyza Nur Titiz: Hem biz hem de ailelerimiz rahat edecek

Malatya’dan başvuran bir diğer çift ise Bilal Ünal ile nişanlısı Beyza Nur Titiz. 26 yaşındaki Bilal Ünal bilgisayar mühendisi, 25 yaşındaki nişanlısı Beyza Nur Titiz ise Bilgisayar Programcılığı öğrencisi. 6 Şubat depremlerinden üç gün önce nişanlısı ile şehir dışında olduklarını belirten Bilal Ünal, depremden sonra bir süre farklı şehirlerde yaşadıklarını dile getiriyor. Ünal, 6-7 aylık bir sürenin sonunda ise tekrardan memleketlerine döndüklerini söylüyor. 17 Ağustos’ta düğünlerinin olacağını belirten Ünal, evlilik kredisinin hem kendilerini hem de ailelerini bir nebze de olsa rahatlatacağını düşünüyor. Ev eşyalarını henüz alamadıklarını söyleyen Ünal, kredinin olumlu sonuçlanmasıyla “Önceliğimiz bu eşyaların alınması olacak” diyor. Ünal, fonun özellikle ilk etapta deprem illerinde başlaması ile ilgili de “İnsanlar ev yaptırmak, yerinde dönüşüm için ödemeler yapmak ve evlerini güçlendirmek mecburiyetindeler. Bu sebeple biz de dahil olmak üzere birçok vatandaş yüklü borçların altında. Bu kadar borç varken düğün yapmak isterseniz maalesef işiniz daha da zorlaşıyor” sözleriyle açıklıyor.











