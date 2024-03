En mutlu günümüzde devlet yanımızda

Kahramanmaraş’ta yaşayan 26 yaşındaki Sümeyra Özdemir ve Malatya’da yaşayan 27 yaşındaki Mehmet Serçe de Aile Fonu’na başvuran çiftlerden. Sümeyra Özdemir, depremden bir gün önceye kadar Malatya’da bir mağazada satış danışmanı olarak çalışıyormuş, şu an ise işsiz. Mehmet Serçe ise Malatya Park AVM’de tarihî Ortaköy Kumpircisinde çalışıyor ve aynı zaman da Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi. Depremden dolayı her olayın kendisini umutsuzluğa sürüklediğini ifade eden Serçe, “Sayın Cumhurbaşkanımız evlilik kredisi ile ilgili açıklamayı yaptıktan sonra içimizdeki sessiz umut, sevinç çığlıklarına dönüştü. Eğer kredi bize çıkarsa düğünümüzden sonra nişanlımla sırt sırta verip ödeyeceğiz” diyor. 8 Eylül’de düğünlerinin olacağını söyleyen Sümeyra Özdemir, “Deprem öncesinde birçok şey aldık ve bunların ödemesini yapmak zorundaydık ama ben işsiz kaldım nişanlım bir süre işsiz kaldı evleri yıkıldı. Depremde yeni bir eve taşındılar birçok masraf ettiler bizim tek şansımız gibiydi aslında bu kredi” ifadelerini kullanıyor. “Hayalini kurduğumuz evlilik bu kredi sayesinde umut oldu. Deprem bölgesinde yaşayan gençler olarak çok ihtiyacımız vardı bu krediye” diyen Sümeyra Özdemir olumlu sonuçlanırsa ne yapacaklarını şu sözlerle paylaşıyor: “Nişanlımla koşarak düğün salonumuzu tutacağız ilk önce. Oranın kaporasını vereceğiz. Daha sonra uygun mobilyalar bulduğumuz bir yer var oradan mobilyalarımızı, beyaz eşyalarımızın, gelinliğin kaporasını vereceğiz. En son kalan parayla da borçlarımızı kapatacağız inşallah. Şimdiden tek tek hesapladık inşallah onaylanırsa her şey çok güzel olacak bizim için. Bu kredi benim için mucizeyi ve umudunu asla kaybetmemeyi ifade ediyor çünkü en umutsuz olduğum zamanda bir mucize gibi geldi.” Mehmet Serçe de şu sözlerle ifade ediyor: “Bu kredinin adı benim için umut çünkü gerçekten en çaresiz olduğumu zaman da bize sunulmuş bir nimet kalbimizin en güzel köşesinde oluşan bir umut. Yıllardır hayalini kurduğumuz evlilik bu kredi sayesinde bize artık fazlasıyla umut oldu umarım değerlendirme aşamamızda olumlu sonuçlar ve bir an önce düğün için hazırlıklarımıza başlayabiliriz. İçimizdeki umudun güzelliklerle sonuçlanmasını beklemekteyiz.”