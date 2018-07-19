Hayat Eski bilgisayar parçaları sanat eseri tablolara dönüştü
KÜLTÜR SANAT

Eski bilgisayar parçaları sanat eseri tablolara dönüştü

Adana Olgunlaşma Enstitüsünde atıl durumdaki 300 bilgisayarın klavyesinden faresine, ekran kartından monitörüne, sabit sürücüsünden kablolarına kadar 2 bin 500'den fazla parçası kullanılarak 25 tablo yapıldı.

Haber Merkezi AA
Eski parçalar sanat eserine dönüşüyor.
Eski parçalar sanat eserine dönüşüyor.

Atölyelerinde, geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çeşitli çalışmalar yürütülen enstitüde, atık durumdaki teknolojik aletlerin değerlendirilmesi amacıyla 2 yıl önce çalışma başlatıldı.

  • Bu kapsamda grafik ve tasarım ile fotoğraf atölyesinden 3'ü öğretmen ve 27'si öğrenci 30 kişi, çeşitli kurumlardan toplanan atık 300 bilgisayarın yaklaşık 2 bin 500 parçasıyla iki farklı temada proje geliştirdi.

Teknolojinin insanı yalnızlaştırması, ruhsuzlaştırması ve soyutlaştırması ele alınan ilk tema kapsamında 15, Osmanlı dönemi motiflerinin konu edinildiği ikinci tema için de 10 tablo yapıldı.

"Kaplumbağa Terbiyecisi"nin kaplumbağları bilgisayar faresinden

Tamamlanması yaklaşık 2 yıl süren tablolarda farklı anlatımlar da dikkati çekti. Ressam Osman Hamdi Bey'in eseri ünlü "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosundaki kaplumbağalar, bilgisayar fareleriyle anlatıldı. Bilim insanı Albert Einstein'ın dil çıkardığı ünlü fotoğrafı da klavye parçaları, kablolar ve çiplerle oluşturuldu.

Atıklar değerlendirildi

Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Meral Altınkaya, yaptığı açıklamada, teknolojinin çok hızlı ilerlemesinin hayatı kolaylaştırdığını ancak bununla beraber çok fazla atığın da ortaya çıktığını söyledi.

"Bu atıkları nasıl değerlendirebiliriz?" düşüncesiyle yola çıktıklarını anlatan Altınkaya, şöyle konuştu:

"Daha sonra sadece bilgisayar parçalarından oluşan ne yapabiliriz diye düşündük. Okulumuzun grafik ve tasarım ile fotoğraf atölyesi öğretmen ve öğrencileri, bu anlamda bir çalışma yaptılar. Böyle bir projeyle geldiler, biz de projeyi destekledik. İlk başta 15 tablo ortaya çıktı. Burada işlediğimiz tema teknolojinin insanı yalnızlaştırması, soyutlaştırması ve ruhsuzlaştırmasıydı. Projenin ikinci aşamasında da biraz daha geleneksele dönük çalışmalar yaptık. Osmanlı motiflerini işleyen çalışmalar gerçekleştirdik. "

"Enstitüde sergileniyor"

Eserlerin şu anda enstitülerinin grafik ve tasarım bölümünde sergilendiği bilgisini veren Altınkaya, tabloları görmek isteyenlerin burayı ziyaret edebileceğini dile getirdi.

Altınkaya, çalışmalarında atıkların kullanılmasının önemine değinerek, şunları kaydetti:

  • "Bu çalışmamızın, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık' projesiyle örtüşmesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu projeyi çok destekleyen bir çalışma oldu. Bu çalışmayı yaparken arkadaşlarımız da çok heyecanlandılar, keyif aldılar, çok da zahmetli oldu. İnsanın yalnızlık duygusunu resmetmek daha kolay ama bunu bilgisayar parçalarıyla anlatabilmek veya ünlü ressamların tablolarını bilgisayar parçalarıyla yapmak çok daha farklı ve heyecan verici."

Eski bilgisayar parçaları sanat eseri tablolara dönüştü
FOTOĞRAF 10
Title
Atölyelerinde, geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çeşitli çalışmalar yürütülen enstitüde, atıl durumdaki teknolojik aletlerin değerlendirilmesi amacıyla 2 yıl önce çalışma başlatıldı.
Title
Bu kapsamda grafik ve tasarım ile fotoğraf atölyesinden 3'ü öğretmen ve 27'si öğrenci 30 kişi, çeşitli kurumlardan toplanan atık 300 bilgisayarın yaklaşık 2 bin 500 parçasıyla iki farklı temada proje geliştirdi.
Title
Teknolojinin insanı yalnızlaştırması, ruhsuzlaştırması ve soyutlaştırması ele alınan ilk tema kapsamında 15, Osmanlı dönemi motiflerinin konu edinildiği ikinci tema için de 10 tablo yapıldı.
Title
Tabloların yapımında, bilgisayarların klavyesinden faresine, ekran kartından monitörüne, sabit sürücüsünden kablolarına, çiplerinden tellerine kadar her parçası değerlendirildi.
Title
Tamamlanması yaklaşık 2 yıl süren tablolarda farklı anlatımlar da dikkati çekti. Ressam Osman Hamdi Bey'in eseri ünlü Kaplumbağa Terbiyecisi tablosundaki kaplumbağalar, bilgisayar fareleriyle anlatıldı.
Title
Bilim insanı Albert Einstein'ın dil çıkardığı ünlü fotoğrafı da klavye parçaları, kablolar ve çiplerle oluşturuldu.
Title
Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Meral Altınkaya, yaptığı açıklamada, teknolojinin çok hızlı ilerlemesinin hayatı kolaylaştırdığını ancak bununla beraber çok fazla atığın da ortaya çıktığını söyledi. Eserlerin şu anda enstitülerinin grafik ve tasarım bölümünde sergilendiği bilgisini veren Altınkaya, tabloları görmek isteyenlerin burayı ziyaret edebileceğini dile getirdi.
Title
Bu atıkları nasıl değerlendirebiliriz? düşüncesiyle yola çıktıklarını anlatan Altınkaya, şöyle konuştu: Daha sonra sadece bilgisayar parçalarından oluşan ne yapabiliriz diye düşündük. Okulumuzun grafik ve tasarım ile fotoğraf atölyesi öğretmen ve öğrencileri, bu anlamda bir çalışma yaptılar. Böyle bir projeyle geldiler, biz de projeyi destekledik
Title
İlk başta 15 tablo ortaya çıktı. Burada işlediğimiz tema teknolojinin insanı yalnızlaştırması, soyutlaştırması ve ruhsuzlaştırmasıydı. Projenin ikinci aşamasında da biraz daha geleneksele dönük çalışmalar yaptık. Osmanlı motiflerini işleyen çalışmalar gerçekleştirdik.
Title
Altınkaya, çalışmayla güzel bir sonuç elde ettiklerini dile getirerek, Tablolarımız, 300 kadar bilgisayarın 2 bin 500 parçası kullanılarak oluşturuldu. 25 tablomuz, 3 parça da 3 boyutlu çalışmamız var. diye konuştu. Altınkaya, çalışmalarında atıkların kullanılmasının önemine değinerek Bu çalışmamızın, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık' projesiyle örtüşmesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu projeyi çok destekleyen bir çalışma oldu. Bu çalışmayı yaparken arkadaşlarımız da çok heyecanlandılar, keyif aldılar, çok da zahmetli oldu. dedi.
Eski bilgisayar parçaları sanat eseri tablolara dönüştü
Adana Olgunlaşma Enstitüsünde klavyesinden faresine, ekran kartından monitörüne, sabit sürücüsünden kablolarına kadar 2 bin 500'den fazla parçasının kullanıldığı atıl durumdaki 300 bilgisayardan 25 tablo yapıldı.
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