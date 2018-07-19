Hayat Fotoğraf çektiremeyen hayran Nejat İşlerin dişini kırdı
KÜLTÜR SANAT

Fotoğraf çektiremeyen hayran Nejat İşler'in dişini kırdı

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Bodrum'da yaşamaya başlayan ve İstanbul'dan uzaklaşan oyuncu Nejat İşler, hayranının fotoğraf isteğini geri çevirince saldırıya uğrayarak dişi kırıldı.

Haber Merkezi IHA
Ayakta tedavi edilen İşler’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ayakta tedavi edilen İşler’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Nejat İşler bir kadın hayranının fotoğraf isteğini geri çevirince, hayranının kocası tarafından darp edildi. Ünlü oyuncunun kavga sırasında dişinin kırıldığı ve bayıldığı öğrenildi.

Bodrum’un Gümüşlük mahallesinde bulunan bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte eğlenen Nejat İşler’in kadın bir hayranının eşi tarafından darp edildiği iddia edildi. İşler’in yanına gelen bayan bir hayranının fotoğraf çektirmek isteğini geri çevirdiği ve hayranının kocası tarafından saldırıya uğradığı öğrenildi.

Saldırı sonrası dişi kırılan ve bayılan ünlü oyuncu arkadaşları tarafından Bodrum’da bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Ayakta tedavi edilen İşler’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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