Leyla Bilginel'den Sağlık Bakanlığı'na teşekkür

Tayland'da sivrisinek ısırması sonucu yakalandığı Dang Humması'na yakalanan Leyla Bilginel, tedavi sürecinin ardından ilk kez konuştu. Oyuncu Bilginel, kendisini tedavi için Türkiye'ye getiren Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etti.
Tayland'a yerleşen Leyla Bilginel, sivrisinek ısırması sonucu Dang Humması'na yakalanmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Türkiye'ye getirilen Bilginel sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"Sağlık konusunda çağ atlamış ülkeyiz"
Oyuncu Leyla Bilginel, Sağlık Bakanlığı'na şu sözlerle teşekkür etti:
- "Sağlık konusunda çağ atlamış bir ülkeyiz. Gittiğimiz devlet hastanesinde çok güzel bir tedavi süreci geçirdim. Ülkeme getiren Sağlık Bakanlığı'na ve ekiplere çok şey borçluyum."