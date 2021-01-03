Hayat Eskişehirin akciğerleri olarak bilinen orman çöplüğe döndü
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Eskişehir'in akciğerleri olarak bilinen orman çöplüğe döndü

Eskişehir'in akciğerleri olarak bilinen orman çöplüğe döndü

Eskişehir’in akciğerleri olarak bilinen Kent Ormanı’na atılan çöpler, oluşturduğu görüntülerle pes dedirtti. Ağaçların dibine atılan poşet, ambalaj, teneke, cam ve pet şişelerin yanı sıra alkollü içecek şişeleri alanı kirletmesinin yanı sıra yangına da davetiye çıkarıyor.

Haber Merkezi İHA
Eskişehir Kent Ormanları'nın son görüntüsü.
Eskişehir Kent Ormanları'nın son görüntüsü.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi’nde bulunan Eskişehir Kent Ormanı çöple doldu. Ağaçların dibine atılan poşet, ambalaj, teneke, cam ve pet şişelerin yanı sıra alkollü içecek şişeleri alanı kirletmesinin yanı sıra yangına da davetiye çıkarıyor.

Ormanlık alanın etrafında dikenli tellerle güvenlik önlemi alınmasına rağmen, bazı kişiler tarafından tellerde boşluk açıldığı ve alanın etrafına da çöp atıldığı gözlendi. Eskişehir’in akciğerleri olarak bilinen ve kent merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan ormanlık alanın görüntüsü hayrete düşürdü.

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3 çocuk mesaisi: 300 koyunuyla karla kaplı meralarda hayvancılık yapıyor
FOTOĞRAF 7
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İlçeye bağlı Tek Kale köyünde yaşayan Fetih Güçlü, 17 yıldır hayvancılıkla geçimini sağlıyor. 300 hayvanıyla her gün meralara çıkan Güçlü, yaz kış demeden hayvanlarını otlatıyor.
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Karla kaplı meralarda saatlerce hayvanları otlatan Güçlü, bu işini severek yaptığını söylüyor. Süt, yoğurt ve peynir elde ettiğini anlatan Güçlü, herkese mesleğini öneriyor.
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Hayvancılık yaparak, 3 çocuğunu okuttuğunu anlatan Fetih Güçlü, 2 çocuğum üniversitede, 1 çocuğum ise lisede okuyor. Bu işi yaparak, 3 çocuğumu okutuyorum. Hayvancılığı severek yaparsan iyi bir meslek. Yaklaşık 300 hayvanım var, zaman zaman satıyorum. Peynir, süt ve yoğurt yapıyoruz.
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Güzel de rağbet görüyor, işimden memnunum. Mesleğimiz çok güzel, doğanın içindesin.
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Yatmadan önce bile hayvanlarımın yanına gidiyorum, 1-2 saat onlarla ilgileniyorum, seviyorum daha sonra eve çıkıyorum. Hayvan sevgisi anlatılmaz bir şey. Herkese bu işi öneririm diye konuştu.
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3 çocuk mesaisi: 300 koyunuyla karla kaplı meralarda hayvancılık yapıyor
Artvin'in Yusufeli ilçesinde Fetih Güçlü (42), karla kaplı meralarda hayvanlarını otlatıyor. Zorlu kış şartlarında 300 hayvanıyla meralara çıkan Güçlü, "Bu işi yaparak, 3 çocuğumu okutuyorum. Hayvancılığı severek yapıyorum, herkese öneririm" dedi.


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