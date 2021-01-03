Eskişehir'in akciğerleri olarak bilinen orman çöplüğe döndü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi’nde bulunan Eskişehir Kent Ormanı çöple doldu. Ağaçların dibine atılan poşet, ambalaj, teneke, cam ve pet şişelerin yanı sıra alkollü içecek şişeleri alanı kirletmesinin yanı sıra yangına da davetiye çıkarıyor.

Ormanlık alanın etrafında dikenli tellerle güvenlik önlemi alınmasına rağmen, bazı kişiler tarafından tellerde boşluk açıldığı ve alanın etrafına da çöp atıldığı gözlendi. Eskişehir’in akciğerleri olarak bilinen ve kent merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan ormanlık alanın görüntüsü hayrete düşürdü.

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