Hayat Sokağa çıkma yasağını alkolle deldi Maraş Kalesindeki Türk bayrağını bekliyorum
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Sokağa çıkma yasağını alkolle deldi: Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağını bekliyorum

Sokağa çıkma yasağını alkolle deldi: Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağını bekliyorum

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü bir vatandaş, polis ekiplerine Maraş Kalesi’ndeki Türk bayrağını beklediğini söyledi. Kısıtlamayı ihlal eden alkollüye 3 bin 150 lira cezai işlem tatbik edildi.

Haber Merkezi İHA
Maraş Kalesi'nin altında alkol aldığı tespit edilen vatandaş, ısrarla bayrağı koruduğunu söyledi.
Maraş Kalesi'nin altında alkol aldığı tespit edilen vatandaş, ısrarla bayrağı koruduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaya denetim yapan polis ekipleri, kalenin eteklerinde alkollü bir kişiyi yakalayarak sokağa çıkma nedenini sordu. Polis ekipleriyle bir müddet konuşup tartışan alkollü vatandaş, kaledeki bayrağı beklediğini anlattı. Polis ekipleri ise alkollü vatandaşı ikna edip kendisini evine kadar bırakacaklarını söyledi.

  • “Bayrağın altında içiyorum ama ben bayrağıma sahip çıkmaya çalışıyorum ve koruyorum. İstersen Maraş’ı da korurum. Memleketin yerlisiyim. Babamı kaybettim, hanımımdan ayrıldım”

'BAYRAĞI KORUYUP BEKLİYORUM'

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle idari yaptırım uygulanacağını hatırlatan gazeteciye, “Olsun bayrağın altında oturuyorum her tarafı ceza olsa ne olur bayrağı koruyup bekliyorum. Biz eski toprağız” diye yanıt verdi.
Bir süre sonra polis ekiplerine, “Sen eve git uyu” diyen alkollü şahsa polis ekipleri ise, “Senin eve gitmen lazım hava soğuk” diyerek ekip aracıyla evine bıraktı. İsminin Devlet T. olduğu tespit edilen vatandaşa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

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