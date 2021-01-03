Hayat Sokakta yaşayan kedi kulakları kesik halde bulundu
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Sokakta yaşayan kedi kulakları kesik halde bulundu​

Sokakta yaşayan kedi kulakları kesik halde bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kulaklarının bir kısmı kesilmiş halde bulunan kedi, hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü.

Haber Merkezi DHA
Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıkarak tedavisini yaptırdı.
Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıkarak tedavisini yaptırdı.

Kocaeli'nin Kartepe Ataevler Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kafede çalışan Serhan Yılmaz, önceki gün kafe önüne gelen kediye mama verdi. Kedinin mamayı yediği sırada kulaklarındaki yarayı gören Yılmaz, önce bunun hastalıktan kaynaklanabileceğini düşündü. Daha sonra kedinin kulaklarında kanama olduğunu fark etti. Yılmaz, kediyi veterinere götürdü. Veterinerde yapılan kontrollerde kedinin bir kulağının jilet ya da makas gibi kesici bir aletle kesildiği diğer kulağında da yara olduğu belirlendi. Serhan Yılmaz, kediyi, tedavisi tamamlanıp güvenli bir yuva bulunana kadar sahipleneceğini söyledi.

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HASTALIK ZANNETTİLER

Kedinin kulaklarının kesilmesinin kendilerini derinden üzdüğünü belirten Serhan Yılmaz, “Çalıştığımız mekanın önüne gelen bir kediye mama verirken kulaklarının yaradan dolayı kabuk bağladığını gördük. İlk önce bunun bir kedi hastalığı olan beyaz kulak hastalığı olabileceğini düşündük. Daha sonra kulağından kanamanın devam ettiğini görünce veterinere götürmek istedik. Veterinere götürdük, orada veterinerin kedinin kulaklarının kesilmiş olduğunu söyledi. Bu bizi derinden üzdü, biz bir hastalık olduğuna inanmıştık, böyle bir şey olabileceğini hiç düşünmedik. Kesilmiş olma ihtimali çok kötü bir şey. Böyle bir şey yapıldıysa da Allah yapanları ıslah etsin" dedi.

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TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kedinin tedavisinin devam ettiğini ifade eden Serhan Yılmaz, “Veterinerde kulağına pansuman yapıldı kanın durması için. Şu anda burada himayemiz altında, bu süreci güvenli bir şekilde geçirmesini sağlıyoruz. Kedinin hala aşıları ve tedavisi devam ediyor. Tedavisi bittikten sonra kendisi için en güvenli yerin neresi olacağını gerek hayvan koruma dernekleri gerekse kendi çevremizle karar vereceğiz. Tekrar böyle bir caniliğe maruz kalmaması için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

Öte yandan Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği ise konuyla ilgili polise şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

21 koyununu ölmüş buldu: Görünce çok ağladım
FOTOĞRAF 7
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Kaza, saat 19.00 sıralarında Kargın köyü çıkışında meydana geldi. Turan Demirtaş'ın kullandığı 68 ABU 754 plakalı otomobil, iddiaya göre yola aniden çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücü Demirtaş ve yanındaki Ramazan Uguz yaralandı. Çevredekilerini habrı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından 2 yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Otomobilde polis ekiplerince yapılan aramada, içki şişeleri bulundu. Bunun üzerine alkollü olduğu öne sürülen sürücü Demirtaş'ın kaç promil alkollü olduğunun ise hastanede yapılacak testin ardından belirleneceği öğrenildi Demirtaş'a, 'alkollü araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etme' suçundan 4 bin 438 TL idari para cezası uygulandı.
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Sürücü Demirtaş'ın otomobiliyle çarptı sürüdeki 21 koyun öldü, 10'u yaralandı. Koyunlarının öldüğünü gören Şerife Keser ve gelini Nariye Keser şoke oldu. Çobanlarının koyunları otlatmaya götürdüğünü hatırlatan ve ölen koyunları nedeniyle duygulanan Şerife Keser, 10 hayvanımızda yaralı. Koyunlarımızın çoğu öldü. Hayvanlarımızın karnındaki kuzuları dışarı çıkmış. Ne kadar süratliyse hayvanlarımızı metrelerce ileri sürüklemiş. Görünce çok ağladım. Eşimin emeklide değil, tek geçim kaynağımız koyunlardı. 2 çocuğum için karda, kışta hayvanlarımızın arkasındaydım. Bizim tüm geçim kaynağımız bu hayvanlar. Ben yetkililerden yardım bekliyorum diye konuştu.
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21 koyununu ölmüş buldu: Görünce çok ağladım
Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü Turan Demirtaş otomobiliyle koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücü Demirtaş ve yanındaki Ramazan Uguz yaralandı, 21 koyunun öldü. Koyunlarının öldüğünü gören Şerife Keser ve gelini Nariye Keser ise şoke oldu.


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