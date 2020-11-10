Etli ve etsiz çiğ köfte tarifi: Etli ve etsiz çiğ köfte nasıl yapılır?

Öğle ve akşam yemeklerinin yanında da tüketilen etli ve etsiz çiğ köfte herkesin sevilen tatlarından. Tarifleri uyguladığınızda neden bu kadar geç kaldım demekten kendinizi alamayacaksınız. Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...

Etsiz Çiğ Köfte.

Etsiz Çiğ Köfte Tarifi İçin Malzemeler

2 Su Bardağı Kısırlık Bulgur

1 Çorba Kaşığı Dolusu Biber Salçası

1 Çorba Kaşığı Dolusu Domates Salçası

2 Çorba Kaşığı Nar Ekşisi

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Zeytinyağı

1 Tatlı Kaşığı Isot Biber

1 Tatlı Kaşığı Dolusu Pul Biber

1 Tatlı Kaşığı Dolusu Toz Kimyon

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3 Adet Haşlanmış Ezilmiş Taze Patates

1/2 (Yarım) Demet Kıyılmış Maydanoz

3 Dal Kıyılmış Taze Soğan

Yeteri Kadar Tuz

Servis Malzemeleri

1 Kase Marul 4 Adet Lavaş Ekmek

Etsiz çiğ köfte yapılışı

Bulgurun üzerini ıslatacak kadar sıcak su gezdirin ve 15 dakika dinlendirin. Maydanoz ve taze soğan haricindeki tüm malzemeleri bütünleşene kadar yoğurun. En son sebzesini de ekleyin ve biraz daha yoğurun. Elinizle şekil verip servis tabağına alın. Marul ve lavaş ile servis edin.

Etsiz çiğ köfte kaç dakikada hazırlanır?

Etsiz çiğ köfte 30 dakikada hazırlanır.

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Etsiz çiğ köfte kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan etsiz çiğ köftenin kalorisi 210,3.

Etsiz çiğ köfte yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Etsiz çiğ köfte için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 17,5 lira.

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Etli Çiğ Köfte.

Etli Çiğ Köfte Tarifi İçin Malzemeler

250 Gram Çiğ Köftelik Dana Eti

250 Gram Esmer Bulgur

1 Adet Doğranmış Soğan

5 Diş Sarımsak

1 Çorba Kaşığı Dolusu Biber Salçası

1 Çorba Kaşığı Dolusu Domates Salçası

2 Çorba Kaşığı Pul Biber

1 Çay Kaşığı Toz Karabiber

1 Tatlı Kaşığı Toz Kimyon

1 Çay Kaşığı Toz Yenibahar

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Yarım Demet Maydanoz

5 Dal Kıyılmış Taze Soğan

Harç Malzemeleri

Yeteri Kadar Zeytinyağı

5 Çorba Kaşığı Pul Biber

Etli çiğ köfte yapılışı

Pul biberin üzerini örtecek kadar zeytinyağı ekleyip kenarda bekletin. Eti, bulguru, sarımsağı ve soğanı, harmanlayıp makinanın orta delikli bıçağından geçirin. Yeşillikler hariç halan malzemelerin hepsini ekleyip harmanlayın ve yine bir daha geçirin makinadan. Ellerinizi ekstradan zeytinyağına bulayın ve köfteyi yoğurun. İstediğiniz kıvama geldiğinde yeşilliklerini ekleyin ve yine ellerinizi zeytinyağlanıp köfteyi sıkıp şekil verin.

Etli çiğ köfte kaç dakikada hazırlanır?

Etli çiğ köfte 45 dakikada hazırlanır.

Etli çiğ köftenin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan etli çiğ köftenin kalorisi 196,6.

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Etli çiğ köfte yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Etli çiğ köfte için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 29,5 lira.

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