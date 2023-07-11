Kökeni binlerce yıl öncesine dayanan pilav, tarih boyunca çeşitli kültürlerde farklı şekillerde hazırlanmış ve farklı isimlerle anılmıştır. Aslında pilav, Orta Doğu ve Asya mutfağında en yaygın olarak tüketilen bir yemektir, ancak birçok ülkede kendi özgün tarifleri ve sunum şekilleriyle benimsenmiştir. Birbirinden lezzetli 6 pilav tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Ciğceli Kavurma, Domatesli Biberli Domates Pilavı, Ankara Tavası, Tavuk Suyuna Mercimekli Bulgur Pilavı ve Nohutlu Pilav tarifleri ve püf noktaları.

SADE PİLAV TARİFİ, NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

1,5 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2,5 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

3 su bardağı kaynar su (pirinçleri bekletmek için)

YAPILIŞI

Baldo pirinçlerinizi genişçe bir kaseye alarak kaynattığınız suyu üzerine dökün ve 20-30 dakika kadar bu içerisinde bekletin. Ardından suyunu iyice süzün ve dilerseniz bir süzgeç içerisine yerleştirerek suyun iyice süzülmesini sağlayın. Yayvan bir tencere içerisine zeytinyağını ekleyin ve orta-kısık ateşte ocağı açarak ısınmasını bekleyin. Kavurmak üzere pirinci tencere alın ve bir tahta kaşık yardımıyla karıştırarak hafifçe kavurun. Küçük parçalara ayırdığınız tereyağını pirincin üzerine ekleyin ve kavurmaya devam edin. Pirinçlerinizin rengi transparanlaşmaya başlayınca üzerine sıcak suyu ve tuzu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın ve ek kısık ateşte pişmeye bırakın. Pirinçler suyunu çekip göz göz olduğunda pilavınız hazır demektir. Ocağın altını kapatarak yaklaşık 20-30 dakika kadar demlenmeye bırakın. Sade pilavınız servise hazır, afiyet olsun!

SADE PİLAV KAÇ KALORİ?

1 porsiyon sade pilav 384 kcal'dir.

SADE PİLAV TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Tereyağı çabuk yandığı için önce zeytinyağı ile kavurun ve sonradan tereyağını pirinçlerin üzerine eklereyerek kavurmaya devam edin.





Ciğceli Kavurma (Kocaeli Mutfağı) Tarifi İçin Malzemeler

1/2 (Yarım) Kg Kuzu Kuşbaşı

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

1/2 (Yarım) Su Bardağı Kaymak

Pilav İçin

2 Su Bardağı 20 Dakika Sıcak Suda Bekletilmiş Pirinç

2 Çorba Kaşığı Zeytinyağı

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

Ciğceli Kavurma (Kocaeli Mutfağı) yapılışı

Eti suyunu çekene kadar haşlayın ve didikleyip tuzunu ayarlayın. Pirinci yıkayıp yağlar ile ayrı bir tencereye alın ve tuzunu serpip kavurun. Rengi şeffaflaşmaya başlayınca üzerini örtecek kadar sıcak su ekleyip çekene kadar orta hararette pişirin ve dinlendirin. Servis kasesine kavurmadan yayın, üzerine pilavı yayın ve servis tabağına ters çevirin. Kaymağı tavada kızdırın ve üzerinde gezdirin, taze çekilmiş karabiber serpin.

Ciğceli Kavurma (Kocaeli Mutfağı) kaç dakikada pişer?

20 dakikada hazırlanan ciğveli Kavurma (Kocaeli Mutfağı) 60 dakikada pişer.

Ciğceli Kavurma (Kocaeli Mutfağı) kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan ciğceli kavurma (Kocaeli mutfağı) kalorisi 284,6.

Ciğceli Kavurma (Kocaeli Mutfağı) yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Ciğceli kavurma (Kocaeli mutfağı) için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 10 lira.

Domatesli Biberli Bulgur Pilavı Tarifi İçin Malzemeler

1 Su Bardağı Pilavlık Bulgur

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Zeytinyağı

1 Adet Kıyılmış Kuru Soğan

1 Adet Kıyılmış Çarliston Biber

1 Çorba Kaşığı Domates Salçası

1 Tatlı Kaşığı Pul Biber

1 Kase Doğranmış Domates

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

Domatesli biberli bulgur pilavı yapılışı

Soğanı, biberi ve yağı tencereye alıp sotelemeye başlayın. Solunca salçayı, ardından biberi ekleyin. Kokusu çıkınca domatesleri ekleyip suyunu çektirin. Kalan malzemeleri de ekleyin ve 2 dakika daha kavurun. Üzerini örtecek kadar sıcak su ekleyin ve karıştırın. Suyunu çekene kadar orta ateşte pişirin. Dinlendirdikten sonra sekil verin ve servis tabaklarına ters çevirin.

Domates biberli bulgur pilavı kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

10 dakikada hazırlanan domates biberli bulgur pilavı 30 dakikada hazırlanıyor.

Domates biberli bulgur pilavı kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan domates biberli bulgur pilavı kalorisi 151,7.

Ankara Tavası Tarifi İçin Malzemeler

2 Adet Kuzu İncik

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

1 Paket Arpa Şehriye

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Zeytinyağı

2 Adet Doğranmış Çarliston Biber

1 Çorba Kaşığı Domates Salçası

Yeteri Kadar Tuz

Ankara Tavası yapılışı

İncikleri tereyağı ile kokusu çıkana kadar kavurun. Üzerini örtecek kadar sıcak su ekleyin ve tuzunu serpip pişmeye bırakın. Şehriye ve zeytinyağını tencereye alın. Rengi dönene kadar yavaş yavaş kavurun. Biberleri ilave edin, kokusu çıkınca salçayı ekleyin ve karıştırın. Onun da kokusu çıkınca pişen etin suyunu ekleyin ve etlerini didikleyip içine atın, tuzunu ayarlayın. Sıcak su gerekirse ilave edin, orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin ve 5 dakika dinlendirip servis edin.

Ankara Tavası kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

20 dakikada hazırlanan Ankara tavası 1 saat 30 dakikada pişer.

Ankara tavası kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan Ankara tavasının kalorisi 329,8.

Tavuk Suyuna Mercimekli Bulgur Pilavı Tarifi İçin Malzemeler

3 Su Bardağı Tavuk Suyu

1 Su Bardağı Yeşil Mercimek

2 Su Bardağı Bulgur

Yeteri Kadar Tuz

Tavuk suyuna mercimekli bulgur pilavı yapılışı

Tavuk suyunu tencereye alın ve ısıtın. Bir miktar daha sıcak su ekleyin. Kaynamaya başlayınca bulguru ekleyin. Karıştırın ve mercimeği ekleyin. Tuzunu serpin. Suyunu çekip mercimekler patlayıp bulgur açılana kadar pişirin. 5 dakika demlendirip servis tabağına alın.

Tavuk suyuna mercimekli bulgur pilavı kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

10 dakikada hazırlanan tavuk suyuna mercimekli bulgur pilavı 40 dakikada pişer.

Tavuk suyuna mercimekli bulgur pilavı kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan tavuk suyuna mercimekli bulgur pilavı kalorisi 310,3.

Nohutlu pilav Tarifi İçin Malzemeler

1 Adet Kuzu Kol

1 Su Bardağı Geceden Islatılmış Nohut

2 Su Bardağı Pirinç

2 Çorba Kaşığı Sade Yağ

Yeteri Kadar Tuz

Nohutlu pilav yapılışı

Kuzu kolu tencereye alın ve üzerini örtecek kadar su ekleyip tuzunu serpin. 2 saat sonra nohutları ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. Bu arada pirinci 30 dakika sıcak suda bekletin ve yıkayın. Tencerede yağı ısıtıp pirinci 5 dakika kavurun. Sıcak kemik suyundan üzerini örtecek kadar ekleyin ve çektirip pişirin. Servis tabağına et ve nohutla alıp servis edin.

Nohutlu pilav kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

15 dakikada hazırlanan nohutlu pilav 2 saat pişer. Dinlenme süresi ise 12 saat.

Nohutlu pilavın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan nohutlu pilavın kalorisi 253,6.











