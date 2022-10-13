Ekşili Köfte tarifi: Ekşili Köfte nasıl yapılır? Düğün ve bayram yemeklerinin gözdesi ekşili köfte, hem doyurucu hem de lezzetli bir çorba. Yapılışı biraz zahmetli olsa da yedikten sonra her dakikasına değeceğine garanti edebiliriz. Yörelere göre hem ismi hem de tarifi değişiklik gösteren Ekşili köfte, yoğurtlu, bulgurlu, salçalı ve terbiyeli gibi farklı şekilde yapılabiliyor. Ekşili köftenin en güzel halini sizler için derledik. Peki Ekşili köfte tarifi nasıl yapılır? Ekşili köftenin terbiyesi nasıl yapılır? İşte ekşili köfte malzemeleri ve tarifi detayları sizlerle...

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