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Ekşili Köfte tarifi: Ekşili Köfte nasıl yapılır?

Düğün ve bayram yemeklerinin gözdesi ekşili köfte, hem doyurucu hem de lezzetli bir çorba. Yapılışı biraz zahmetli olsa da yedikten sonra her dakikasına değeceğine garanti edebiliriz. Yörelere göre hem ismi hem de tarifi değişiklik gösteren Ekşili köfte, yoğurtlu, bulgurlu, salçalı ve terbiyeli gibi farklı şekilde yapılabiliyor. Ekşili köftenin en güzel halini sizler için derledik. Peki Ekşili köfte tarifi nasıl yapılır? Ekşili köftenin terbiyesi nasıl yapılır? İşte ekşili köfte malzemeleri ve tarifi detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekşili Köfte nasıl yapılır? Ekşili köftenin malzemeleri ve tarifi neler?
Ekşili Köfte.

Bazı yörelerde terbiyeli ekşili köfte, misket köfte çorbası ve salçalı sulu köfte yemeği olarak da bilinen ekşili köfte sofralarınızda muhakkak yer etmeli. Yedikten sonra bize hak vereceksiniz. Detaylar haberimizde..

  • Ekşili Köfte Tarifi İçin Malzemeler
  • 100 gram köftelik dana kıyma
  • 100 gram kuzu kıyma
  • 2 çorba kaşığı pirinç
  • Yeteri kadar tuz
  • Yeteri kadar toz karabiber
  • 2 çorba kaşığı yoğurt
  • 1 çorba kaşığı kuru nane
  • 2 çorba kaşığı un
  • 1 çorba kaşığı limon suyu
  • 1 adet yumurta sarısı
  • Ekşili köfte yapılışı
  • Köfte için malzemeleri bir karıştırma kabında yoğurun. Bilye büyüklüğünde köfteler yuvarlayın ve un serpilmiş bir tabağa dizin. Delikli bir süzgece alıp fazla unlarını silkeleyin. Bir tencerede iki parmak sıcak su kaynatın ve köfteleri içine atıp pirinçleri şişene kadar pişirin. Çorbanın terbiyesi için malzemelerini bir kâsede balon telle çırpın. Sıcak köfte suyundan birkaç kepçe ile karıştırarak bağlayın ve hepsini tekrar tencereye ilave edin. Birkaç tasım kaynattıktan sonra tuzunu kontrol edin ve altını kapatın. Servise hazırdır.
  • İpucu: Arada tabağı sallayın ve hepsinin una bulanmasını sağlayın.

TERBİYELİ KÖFTENİN TERBİYESİ NASIL YAPILIR?

> Ayrı bir kasede yumurta sarısı ve 1 tatlı kaşığı limon suyunu çırpın.

> Karışıma tencerede pişen köftelerin suyundan bir miktar ekleyip güzelce karıştırın.

> Terbiyeniz hazır.

> Hazırladığınız terbiyeyi tencerede pişmeye devam eden köftelere yavaş yavaş ilave edin, birkaç dakika daha pişirdikten sonra altını kapatın.


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Ekşili köfte kaç dakikada pişer?

30 dakikada hazırlanan ekşili köfte 30 dakikada pişer.

Ekşili köfte kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan ekşili köftenin kalorisi 226,1.

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