Kavurmalı börek.
KAVURMALI BÖREK TARİFİ, NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
3 Su bardağı un
1 Tatlı kaşığı toz şeker
1 Çimdik tuz
1 Tatlı kaşığı toz maya
1 Adet oda sıcaklığında yumurta
1/2 (Yarım) su bardağı süt
3/4 (Üç Çeyrek) su bardağı su
1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Zeytinyağı
HARÇ MALZEMELERİ
200 Gram ufalanmış kavurma
1 Kase Doğranmış pazı
Yeteri kadar toz karabiber
1 Su bardağı sıvı yağ
KAVURMALI BÖREK TARİFİ YAPILIŞI
Hamur için bütün malzemeleri yoğurun ve üzerini örtüp bir saat mayalandırın.
Hamuru iki eşit bezeye ayırın. Unlanmış tezgâhta açabildiğiniz kadar incecik acele etmeden açın. Üzerine bolca sıvı yağ sürün.
Kavurma, pazı yaprakları ve karabiberi bir kapta karıştırın. Hamurun üzerine paylaştırın.
Rulo yapın ve içe doğru spiral şeklinde sarın. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Diğer bezeyi de aynı şekilde açın ve doldurun.
Kalan sıvı yağı böreklerin üzerine sürün ve tepside de yarım saat daha mayalandırın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Kavurmalı börek kaç dakikada pişer?
1 saat 30 dakikada hazırlanan börek 30 dakikada pişer.
Kavurmalı börek kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi orta olan böreğin kalorisi 367.
KAVURMALI BÖREK TARİFİ PÜF NOKTALARI NELER?
- Sadece eritilmiş margarin/tereyağ ve sütten oluşan bir karışım ile yufkadan yapacağınız börekleri çok daha lezzetli hale getirebilirsiniz.
- Yufkadan hazırladığınız börekleri, fırına vermeden önce sade soda ve yumurtadan oluşan bir karışımı sürmeniz, böreklerinizi hem yumuşak hem de aynı zamanda çok daha kabarmış yapacaktır.
- Sadece süt ile yufkaları ıslatmak bile, böreklerinizin lezzetine lezzet katacaktır.
- Fırına verirken üzerine yumurta sarısı sürerek, enfes kızarmış börekler yapabilirsiniz.
- Yumurta sürmek istemiyorum diyorsanız ya da yumurtanız kalmadı ise, yoğurt sürerek de nar gibi kızarmış börekler elde edebilirsiniz.
- Bir de üzerine susam ve çörek otu ile süslediğiniz de hem görünüşü hem de lezzeti ile son derece gevrek olacaktır.
- Arzu ederseniz, böreğinizi fırına sürmeden önce, buzdolabında bir süre bekletebilirsiniz.