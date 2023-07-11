Börek yalnızca tatlarıyla değil, aynı zamanda çeşitliliğiyle de öne çıkar. Börekler, farklı bölgelerde ve hatta aynı bölgede bile farklı isimlerle ve tariflerle karşımıza çıkar. Eti farklı olarak değerlendirebileceğiniz bu özel tarif kahvaltılarda, akşam yemeklerinde kısacası günün her vaktinde tüketilebilecek efsane bir lezzet.

kavurmalı açma börek tarifini mutlaka deneyin, favoriniz olacak.