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Kavurmalı Börek tarifi, yapılışı ve püf noktaları

Börek, Türk mutfağının vazgeçilmez bir parçasıdır. Hamurun ince ve elastik yapıda açılmasıyla başlayan börek yapım süreci, ustalık ve sabır gerektiren bir sanata dönüşür. Peynirli, patatesli, ıspanaklı ve kavurmalı gibi birçok farklı şekilde yapılıp tüketilebilen börek tarifini sizlere vereceğimiz adımlarla çok pratik ve kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Kavurmalı açma börek, lezzetiyle sizlere diğer bütün börekleri unutturacak şahane bir tarif. Kurbanlık etlerinizi bu tarifle değerlendirebilirsiniz. Peki kavurmalı börek nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kavurmalı börek kaç kalori? İşte börek tarifi ve püf noktaları.

15:01 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Kavurmalı börek.

Kavurmalı börek.

Börek yalnızca tatlarıyla değil, aynı zamanda çeşitliliğiyle de öne çıkar. Börekler, farklı bölgelerde ve hatta aynı bölgede bile farklı isimlerle ve tariflerle karşımıza çıkar. Eti farklı olarak değerlendirebileceğiniz bu özel tarif kahvaltılarda, akşam yemeklerinde kısacası günün her vaktinde tüketilebilecek efsane bir lezzet.
kavurmalı açma börek tarifini mutlaka deneyin, favoriniz olacak.

KAVURMALI BÖREK TARİFİ, NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

3 Su bardağı un

1 Tatlı kaşığı toz şeker

1 Çimdik tuz

1 Tatlı kaşığı toz maya

1 Adet oda sıcaklığında yumurta

1/2 (Yarım) su bardağı süt

3/4 (Üç Çeyrek) su bardağı su

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Zeytinyağı

HARÇ MALZEMELERİ

200 Gram ufalanmış kavurma

1 Kase Doğranmış pazı

Yeteri kadar toz karabiber

1 Su bardağı sıvı yağ

KAVURMALI BÖREK TARİFİ YAPILIŞI

Hamur için bütün malzemeleri yoğurun ve üzerini örtüp bir saat mayalandırın.

Hamuru iki eşit bezeye ayırın. Unlanmış tezgâhta açabildiğiniz kadar incecik acele etmeden açın. Üzerine bolca sıvı yağ sürün.

Kavurma, pazı yaprakları ve karabiberi bir kapta karıştırın. Hamurun üzerine paylaştırın.

Rulo yapın ve içe doğru spiral şeklinde sarın. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Diğer bezeyi de aynı şekilde açın ve doldurun.

Kalan sıvı yağı böreklerin üzerine sürün ve tepside de yarım saat daha mayalandırın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Kavurmalı börek kaç dakikada pişer?

1 saat 30 dakikada hazırlanan börek 30 dakikada pişer.

Kavurmalı börek kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan böreğin kalorisi 367.

KAVURMALI BÖREK TARİFİ PÜF NOKTALARI NELER?

  1. Sadece eritilmiş margarin/tereyağ ve sütten oluşan bir karışım ile yufkadan yapacağınız börekleri çok daha lezzetli hale getirebilirsiniz.
  2. Yufkadan hazırladığınız börekleri, fırına vermeden önce sade soda ve yumurtadan oluşan bir karışımı sürmeniz, böreklerinizi hem yumuşak hem de aynı zamanda çok daha kabarmış yapacaktır.
  3. Sadece süt ile yufkaları ıslatmak bile, böreklerinizin lezzetine lezzet katacaktır.
  4. Fırına verirken üzerine yumurta sarısı sürerek, enfes kızarmış börekler yapabilirsiniz.
  5. Yumurta sürmek istemiyorum diyorsanız ya da yumurtanız kalmadı ise, yoğurt sürerek de nar gibi kızarmış börekler elde edebilirsiniz.
  6. Bir de üzerine susam ve çörek otu ile süslediğiniz de hem görünüşü hem de lezzeti ile son derece gevrek olacaktır.
  7. Arzu ederseniz, böreğinizi fırına sürmeden önce, buzdolabında bir süre bekletebilirsiniz.



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1 saat önce
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