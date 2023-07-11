Cupcake, genellikle tatlı bir atıştırmalık veya pastacık olarak bilinen bir tür küçük kektir. Cupcake'ler, muffinlere benzer bir yapıya sahiptir ancak daha yumuşak ve hafiftirler. Genellikle kağıt veya alüminyum kaplarda pişirilirler ve üzerlerine çeşitli süslemeler yapılır. Sevdikleriniz için hemen hazırlayabileceğiniz çok pratik ve kolay kakaolu cupcake tarifi haberimizde. İşte, cupcake tarifi, malzemeleri, kalori değeri, püf noktaları ve yapılışı.