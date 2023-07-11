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Pratik Cupcake Tarifi: Cupcake malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı

Az malzemeli, yapılışı kolay kakaolu cupcake, büyük küçük demeden her yaştan insanın sevdiği tatlılar arasında bulunuyor. Toplum arasında 'muffin' olarak da bilinen cupcakeyi birçok farklı şekilde tüketebilirsiniz. Un, şeker, süt ve sıvı yağ gibi evlerinizde her zaman bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz kakaolu cupcake eşsiz görüntüsü ve lezzetiyle misafirlerinize en güzel ikram olacak. Peki evde en kolay kakaolu cupcake nasıl yapılır, malzemeleri neler? Cupcake kalorisi ve püf noktaları ne? İşte adım adım tüm detaylarıyla cupcake tarifi.

14:19 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Cupcake tarifi

Cupcake tarifi

Cupcake, genellikle tatlı bir atıştırmalık veya pastacık olarak bilinen bir tür küçük kektir. Cupcake'ler, muffinlere benzer bir yapıya sahiptir ancak daha yumuşak ve hafiftirler. Genellikle kağıt veya alüminyum kaplarda pişirilirler ve üzerlerine çeşitli süslemeler yapılır. Sevdikleriniz için hemen hazırlayabileceğiniz çok pratik ve kolay kakaolu cupcake tarifi haberimizde. İşte, cupcake tarifi, malzemeleri, kalori değeri, püf noktaları ve yapılışı.

KAKAOLU CUPCAKE TARİFİ NASIL YAPILIR?

CUPCAKE MALZEMELERİ

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1/2 (yarım) su bardağı süt

1/2 (yarım) su bardağı yoğurt

1/2 (yarım) su bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı tepeleme kakao

1 çay bardağı damla çikolata

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Üzeri için:

1 paket krem şanti

CUPCAKE TARİFİ YAPILIŞI

1.
Öncelikle yumurta ve şekeri, mikserle güzelce çırpalım yaklaşık 5 dk. kadar.
2.
Sonra diğer sıvı malzemeleri katıp, çırpmaya devam edelim.
3.
Unu, kakaoyu, vanilya ve kabartma tozunu elekten geçirerek karışıma ekleyip, düşük devirde homojen bir hal alana kadar çırpalım.
4.
En son çikolatayı ekleyip, karıştıralım ve mini cupcake kalıplarına eşit miktarda dağıtalım.
5.
Ben bu tarifle 20 adet cupcake elde ettim.
6.
Önceden ısıtılmış 170°C fırında, yaklaşık 20 dk. pişirelim.
7.
Kekler ılıyınca, bir kaseye biraz soğuk süt koyalım ve keklerin üstünü batıralım.
8.
Krem şantiyi yarım su bardağı sütle hazırlayıp, cupcakelerimizin üzerini süsleyelim.

CUPCAKE PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

10-12 kişilik bir cupcake tarifi için
hazırlama süresi
20 dakika,
pişirme süresi
25 dakikadır.

CUPCAKE'NİN KALORİ DEĞERİ

Cupcake 1 porsiyonun kolori değeri 429/kcal'dir.

CUPCAKE BESİN DEĞERİ

  • 1 adet için;
  • 4 gram protein
  • 51 gram karbonhidrat
  • 23 gram yağ
  • *Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.

CUPCAKE ZORLUK SEVİYESİ

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CUPCAKE TARİFİ PÜF NOKTALARI

Cupcakeleri, fırından çıktıktan sonra oda sıcaklığında soğutun. Hazırladığınız kremayı mutlaka buzdolabında bir süre dinlendirdikten sonra üzerine sıkın. Keklerinizin üzeri kabarmışsa üst kısımlarını bir bıçak yardımıyla kesmeye özen gösterin.

CUPCAKE SERVİS ÖNERİSİ

Kremasını eklediğiniz cupcakeleri buzdolabında beklettikten sonra servis edin. Üzerini çilek ve pasta süsüyle süsleyebilirsiniz.

CUPCAKE NASIL SÜSLENİR?

Hazırladığınız cupcakeleri krem şanti yerine ev yapımı pastacı kreması ile süsleyebilirsiniz.

Vişne, çilek gibi taze meyveleri kremanın üzerine yerleştirebilirsiniz.

Rondoda iyice ufaladığınız bisküviler ile cupcakeleri süsleyebilirsiniz.

Cupcake ve muffin arasındaki fark nedir?

Muffin; cupcake'den farklı olarak daha yoğun, az tatlı ve biraz da şekilsizdir. Klasik muffin tariflerindeki sıvı oranı, cupcake tariflerinde kullanılan sıvı oranından daha azdır ve bu temel farklardan bir tanesini oluşturur.


#Cupcake tarifi
#Cupcake
#Cupcake yapılışı
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