Cupcake tarifi
Cupcake, genellikle tatlı bir atıştırmalık veya pastacık olarak bilinen bir tür küçük kektir. Cupcake'ler, muffinlere benzer bir yapıya sahiptir ancak daha yumuşak ve hafiftirler. Genellikle kağıt veya alüminyum kaplarda pişirilirler ve üzerlerine çeşitli süslemeler yapılır. Sevdikleriniz için hemen hazırlayabileceğiniz çok pratik ve kolay kakaolu cupcake tarifi haberimizde. İşte, cupcake tarifi, malzemeleri, kalori değeri, püf noktaları ve yapılışı.
KAKAOLU CUPCAKE TARİFİ NASIL YAPILIR?
CUPCAKE MALZEMELERİ
3 adet yumurta
1 su bardağı şeker
1/2 (yarım) su bardağı süt
1/2 (yarım) su bardağı yoğurt
1/2 (yarım) su bardağı sıvı yağ
1,5 su bardağı un
2 yemek kaşığı tepeleme kakao
1 çay bardağı damla çikolata
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 paket krem şanti
CUPCAKE TARİFİ YAPILIŞI
CUPCAKE PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?
CUPCAKE'NİN KALORİ DEĞERİ
Cupcake 1 porsiyonun kolori değeri 429/kcal'dir.
CUPCAKE BESİN DEĞERİ
- 1 adet için;
- 4 gram protein
- 51 gram karbonhidrat
- 23 gram yağ
- *Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.
CUPCAKE ZORLUK SEVİYESİ
CUPCAKE TARİFİ PÜF NOKTALARI
Cupcakeleri, fırından çıktıktan sonra oda sıcaklığında soğutun. Hazırladığınız kremayı mutlaka buzdolabında bir süre dinlendirdikten sonra üzerine sıkın. Keklerinizin üzeri kabarmışsa üst kısımlarını bir bıçak yardımıyla kesmeye özen gösterin.
CUPCAKE SERVİS ÖNERİSİ
Kremasını eklediğiniz cupcakeleri buzdolabında beklettikten sonra servis edin. Üzerini çilek ve pasta süsüyle süsleyebilirsiniz.
CUPCAKE NASIL SÜSLENİR?
Hazırladığınız cupcakeleri krem şanti yerine ev yapımı pastacı kreması ile süsleyebilirsiniz.
Vişne, çilek gibi taze meyveleri kremanın üzerine yerleştirebilirsiniz.
Rondoda iyice ufaladığınız bisküviler ile cupcakeleri süsleyebilirsiniz.
Cupcake ve muffin arasındaki fark nedir?
Muffin; cupcake'den farklı olarak daha yoğun, az tatlı ve biraz da şekilsizdir. Klasik muffin tariflerindeki sıvı oranı, cupcake tariflerinde kullanılan sıvı oranından daha azdır ve bu temel farklardan bir tanesini oluşturur.