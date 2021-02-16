Hayat Evde çıkan yangına kullandığı halk otobüsünü durduran şoför müdahale etti
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Evde çıkan yangına kullandığı halk otobüsünü durduran şoför müdahale etti

Evde çıkan yangına kullandığı halk otobüsünü durduran şoför müdahale etti

Antalya'da yolcu indirmek için durağa yanaşan halk otobüsü şoförü Emre Dirican, bir evde çıkan yangını görüp, yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü.

Haber Merkezi DHA
Halk otobüsü şoförü Emre Dirican
Halk otobüsü şoförü Emre Dirican

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşım A.Ş.'de şehir içi toplu ulaşım şoförü Emre Dirican, Gürsu-Varsak hattında halk otobüsü ile sefer yaparken, Altınova Mahallesi PTT Caddesi üzerindeki durakta yolcu indirdi. Bu sırada durak yakınındaki iki katlı bir evin ikinci kat girişindeki balkonundan duman ve alevlerin yükseldiğini gördü. Aracı park eden Dirican, otobüste bulunan yangın tüpünü alıp, koşarak gittiği evdeki yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının, soba kovasından balkona boşaltılan kül içindeki kor kalıntılarının, plastik sandalye ve masayı tutuşturmasından kaynaklandığı tespit edildi.
Durakta yolcu indirirken yangını fark ettiğini belirten Emre Dirican, “İlk başta dumanı ikinci katta görünce mangal yakıyorlar sandım. Biraz daha dikkatli bakınca ateşin büyümeye başladığını gördüm. Otobüste bulunan yangın tüpünü alarak acilen yangının olduğu alana gittim ve söndürmeyi başardım" dedi.

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EV SAHİBİNİN HABERİ YOKTU

Yangından ev sahibinin haberi olmadığını aktaran Dirican, “Ev sahibi dışarıya çıkınca şoke oldu çünkü her yerde duman vardı. Beni görünce şaşırdılar, onlara daha dikkatli olmalarını söyledim. Sağ olsun Antalya Ulaşım A.Ş. bize yangın eğitimi, ilk yardım eğitimi aldırdı. Verdikleri eğitim bugün bir faciayı önledi" diye konuştu.

EV SAHİBİNDEN TEŞEKKÜR

Ev sahibi kadın ise, “Sabah sobanın küllerini daha sonra çöpe atmak için balkona bırakmıştım. Hava biraz rüzgârlıydı, ateş balkondaki eşyalara sıçramış. 3 çocuğumla içerdeydik, hiç farkına varamadık. Sağ olsun şoför arkadaşımız görmüş, ateşi söndürmüş. Kendisine çok çok teşekkür ederim" dedi.

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