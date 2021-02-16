Hayat Donmak üzere olan yavru köpeğe polis şefkati Ekip otosunun kaloriferinde ısıttı
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Donmak üzere olan yavru köpeğe polis şefkati: Ekip otosunun kaloriferinde ısıttı

Donmak üzere olan yavru köpeğe polis şefkati: Ekip otosunun kaloriferinde ısıttı

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde donmak üzereyken vatandaş tarafından fark edilen yavru köpeği o esnada bölgeden geçen polis ekipleri araca alarak ısınmasına yardımcı oldu. Polis ekiplerinin duyarlı hareketi takdir topladı.

Haber Merkezi İHA
Polisler donmak üzere olan köpeği böyle ısıttı.
Polisler donmak üzere olan köpeği böyle ısıttı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tavuk üreticiliği yapan Özkan Sarı isimli vatandaş, yol kenarında titreyen yavru bir köpek gördü. Donmak üzere olan köpeği ısınması için vatandaş kucağına aldı. O esnada bölgeden geçen ve durumu gören polis ekipleri, donmak üzere olan köpeği hemen araca aldı. Polis aracının kaloriferinde köpeği ısıtan polis ekiplerinin hareketi takdir topladı.
Titreyen köpeği hemen arabaya götürdüler

Taraklı’da tavuk üreticiliği yapan Özkan Sarı, “Köpek titriyordu yolda gördüm ben, donmak üzereydi. Kucağıma almıştım, o arada da Taraklı İlçe Emniyet’in ekipleri geçiyordu. Hemen durdular, baktılar köpek titriyor hemen arabaya götürdüler. Duyarlı oldukları için onlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bitkin düşen köpeğe polis şefkati
HAYAT
Bitkin düşen köpeğe polis şefkati


Vali Kaldırım’da sosyal medya hesabından paylaştı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaşanan olayın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Kaldırım paylaşımında, “Can dostlarımızın yoğun kar yağışı ve soğuklardan etkilenmemesi için bütün ekiplerimiz seferber durumda. Onların merhametimize ve sevgimize en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde sokaklarda bulunan can dostlarımızı korumayı ve beslemeyi ihmal etmeyelim” ifadelerine yer verdi.

Yağmurda ıslanan köpek ve yavrularına polis şefkati
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Yağmurda ıslanan köpek ve yavrularına polis şefkati
İzmir'de polis memuru Ali Ozan Dilbaz, yağmurda ıslanan anne köpek ve 7 yavrusuna gösterdiği şefkat, kameralara yansıdı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, çok sayıda vatandaşın beğenisini kazandı.

Polisten donmak üzere olan yavru köpeklere şefkat eli
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Polisten donmak üzere olan yavru köpeklere şefkat eli
Malatya'da donmak üzere olan köpek yavrularına polis şefkat elini uzattı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, ikametinden göreve gitmek için hazırlanırken apartmanın kamelya bölümünde sesler duydu.

Seslere kayıtsız kalmayarak kamelya bölüme giden, polis memuru 3 köpek yavrusu ile karşılaştı. Donmak üzere olan yavruların altlarına karton üzerlerine havlu bırakan polis memuru yeni doğdukları değerlendirilen yavruları sıcak tutmaya çalıştı.


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