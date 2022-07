Filistin'de konser vermek istiyoruz

The Edward Said Ulusal Müzik Konservatuvarının bünyesindeki Filistin Gençlik Orkestrası (PYO) önceki akşam Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Tarihi Salon’da Türkiye’de ilk konserini verdi. Aralarında Mescid-i Aksa'yı savunurken İsrail polisi tarafından başörtüsünden sürüklenerek gözaltına alınan Mariam Afifi’nin de bulunduğu gençlik orkestrası, Filistin için çaldı. Konserde, orkestraya Türk sanatçılar eşlik etti. CSO Şefi Cem'i Can Deliorman'ın şefliğini yaptığı “Barış Konseri”nde, iki ülkenin ezgilerinin harmanlandığı Yusuf Yalçın'ın “Doğu Rapsodisi” ve Bishara Khell'in “Altoların Dansı”nın dünya prömiyeri yapıldı.

Konser sonrası açıklamada bulunan Emine Erdoğan, Mariam Afifi ile tanışıp, orkestranın mensubu olduğunu öğrenince Türkiye'ye davet ettiğini söyledi. Erdoğan, “Bir sene oldu bu daveti yapalı. İnşallah, bütün Müslüman ülkeler de bütün batı ülkeleri de davet ederler, seslerinin daha gür bir şekilde duyulmasına vesile oluruz. Filistin'in bağımsızlığı için müzikleriyle, besteleriyle mücadele ediyorlar. Tüm dünyaya haykırıyorlar, seslerini duyuruyorlar. Biz de onların seslerine icabet ettik” dedi.

Sanatsız da bıraksalar susmayacağız

Yeni Şafak’a konuşan çello sanatçısı Mariam Afifi, işgalci İsrail’in girmelerini yasakladığı Filistin’de yaşananları dünyaya aktarabilmek için çalıştıklarını söyledi. Filistinli gençlerle müzik yapmanın evinde gibi hissettirdiğini söyleyen sanatçı, içindeki Filistin sevgisini ancak bestelerle aktarabildiğini dile getirdi. Afifi, “İşgalci İsrail, ülkemize girmemizi bile yasakladı. Sanatımızı bu nedenle orada icra edemiyoruz. Gazze’deki arkadaşlarımızın sanatlarını yapmasına da izin verilmiyor. Tüm bu yaşadıklarımızı barış besteleriyle dünyaya duyurmak, işgalci İsrail'in uyguladığı baskıyı sanatımızla delip, dünyaya aktarmak istiyoruz. Bizi sanatsız bırakmaya çalışsalar da ezgilerimizin sesi susmayacak” diye konuştu.

Mariam, sanatın ve müziğin kopan bağları, kırılan kalpleri ve unutturulan duyguları hatırlatacağı ve canlandıracağına inandığını söyledi. Dünya sanatçılarına da mesaj veren Afifi, Filistin’de konser vermeyi çok istediklerini söyledi. “Tabii ki Filistin'de konser vermek istiyoruz. En büyük hayalimiz. Barışın ezgilerini, anlam bulacağı her coğrafyada, o bölgenin gençleriyle aktarmaktan büyük gurur duyarız. Fakat dünya sanatçılarının bize ses vermesi gerekiyor. Buna birlikte dikkat çekersek, işgalciler geri çekilecektir.”

Türk sanatçılar eşlik etti

Edward Said Milli Konservatuvarı (ESNCM) direktörü Suhail Khoury de, orkestranın daha önce farklı ülkelerde konser verdiğini söyleyerek, orkestra hakkında şunları aktardı: “Nekbe’den sonra dünyanın farklı ülkelerine giden Filistinlilerin çocuklarını biraraya getirip 2004’de Filistin Gençlik Orkestrası kültür projesini başlattık. Sloganımız ‘Bugün bir orkestra, yarın bir devlet’ yani bugün eğer bir orkestra kurabiliyorsak, özgür bir devlet de kurabiliriz. 13-27 yaş arasındaki müzisyenler, her yıl farklı ülkede o ülkenin müzik kurumları ya da gençlik orkestrasıyla konser veriyor. Batı senfonik repertuvarının yanısıra Filistinli bestecilerin çalışmalarını dünyaya tanıtıyorlar. Orkestramızdaki 59 Filistinli müzisyene 19 Türk müzisyen eşlik ediyor.”

Filistin Gençlik Orkestrası bu akşam 20.00’de AKM’de İstanbullularla buluşacak.

