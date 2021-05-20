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POLİTİKA

Emine Erdoğan Mescid-i Aksa'daki direnişin sembolü Filistinli sanatçı Afifi ile görüştü: Seni Türkiye'de görmek isteriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mescid-i Aksa'yı savunurken başörtüsünden sürüklenerek göz altına alınan ve bu sırada işgalci İsrail güçlerine gülümseyerek karşılık veren Filistinli sanatçı Mariam Afifi ile telefonda görüştü. Emine Erdoğan, "Cesaretinle Filistin ve dünya kadınları gurur duyacak. Seni en kısa zamanda Türkiye'de görmek isteriz. Orkestra ile davet ediyoruz. Filistin müziğini Türkiye'de icra edebilirsiniz" diyerek Afifi'yi Türkiye'ye davet etti.

Haber Merkezi AA
Emine Erdoğan Mescid-i Aksadaki direnişin sembolü Filistinli sanatçı Afifi ile görüştü: Seni Türkiyede görmek isteriz
Emine Erdoğan, Filistin'de "direnişin sembolü" olan Mariam Afifi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, görüşmenin başında Afifi'nin kendisini Türkçe, "Nasılsınız?" diye karşılamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"GECE GÜNDÜZ GÖNLÜMÜZ SİZİNLE"

Afifi'ye, Filistin mücadelesinde gösterdiği güçlü duruş nedeniyle teşekkür eden Emine Erdoğan, "Gece, gündüz gönlümüz sizinle. Her daim dualarımızdasınız. Cesaretiniz, gücünüz tüm dünya kadınlarına örnek teşkil edecek" ifadesini kullandı.

"SENİ TÜRKİYE'DE GÖRMEK İSTERİZ"

Afifi'nin duruşu karşısında gurur duyduklarını ifade eden Emine Erdoğan, "Cesaretinle Filistin ve dünya kadınları gurur duyacak. Seni en kısa zamanda Türkiye'de görmek isteriz. Orkestra ile davet ediyoruz. Filistin müziğini Türkiye'de icra edebilirsiniz" diye konuştu.

"UMUYORUM İSRAİL YAPTIRIMA UĞRAR"

"Türkiye Cumhurbaşkanı Filistin'in her zaman yanında. Dün de bugün de gelecekte de" diyen Emine Erdoğan, Mariam Afifi'nin, "Umuyorum ki İsrail yaptıklarından dolayı bir yaptırıma uğrar" sözleri üzerine ise şunları kaydetti:

"GÜÇLÜSÜNÜZ ÇÜNKÜ HAKLISINIZ"

"Başkan bunun için büyük mücadele veriyor. Devlet başkanlarını arayarak bu konuda görüşmeler yapıyor. Başkanın, kızlarımın selamı var. İnşallah onlarla da tanışma fırsatınız olur. Tüm Filistinli kardeşlerime başarılar diliyorum. Güçlüsünüz çünkü haklısınız. Gücünüzü haklı davanızdan alıyorsunuz. Allah'a emanet olun. Mücadeleniz için dua ediyorum."

"VİDEOYA ÇEKİLECEK KADAR ŞANSLIYDIM"

Afifi de kendisini aramasından dolayı Emine Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, Filistin'de yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrailli yerleşimcilere karşı protesto başlattık. Biliyoruz ki orayı kaybedersek tümünü kaybedeceğiz. Küçük bir kız gördüm. İsrailli askerler dövüyordu. Ona yardım etmek zorunda hissettim. Kızı kurtarmak üzere gidince başımı tutup sürüklemeye başladılar. Beni tutuklayıp hapse attılar. Bir süre hapiste kaldım. Videolarımın sosyal medyada dolaşması sayesinde kurtuldum, çok büyük bir destek gördü bu videolar."

Filistinli Sanatçı Afifi kendisini darp ederek gözaltına alan işgalci İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi
OYNAT 00:55
Filistinli Sanatçı Afifi kendisini darp ederek gözaltına alan işgalci İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi
İsrail'in Kudüs'teki terör saldırılarına karşı başlayan protesto gösterilerine Filistinli Sanatçı Meryem Afifi destek verdi. Darp edilerek gözaltına alınan Afifi o anlarda hem işgalcilere hem de kameralara gülümseyerek mesaj verdi.

MARİAM AFİFİ KİMDİR?

Filistin'de Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayanların zorla evlerinden çıkarılıp yerlerine Yahudi yerleşimcilerin yerleştirilmesi girişimi sonucu başlayan çatışmalar, Filistinlilerin protestolarına sebep oldu.

Filistin Gençlik Orkestrası'nın bir üyesi olan Mariam Afifi, protestolar esnasında küçük bir kıza yardım etmeye çalışırken başörtüsünden çekilerek ve sürüklenerek tutuklandı. Afifi'nin, tutuklama karşısında kameralara gülümseyerek verdiği görüntüler, sosyal medyada çok fazla paylaşılarak Afifi'yi direnişin sembollerinden biri haline getirdi.

Kudüs İbrani Üniversitesinde Müzik Bölümü'nde eğitim gören Afifi, daha önce ise aynı üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim aldı.

Afifi'nin üyesi olduğu Filistin Gençlik Orkestrası'nın Filistin içerisinde performans sergilemesine izin verilmiyor. Orkestranın, Filistinli mülteci kampları dahil tüm dünyadan üyeleri bulunuyor. Orkestra, tüm üyeleri bir araya gelerek son performansını Norveç'te gerçekleştirdi.

Aile bağları arasında Kudüs'ün tarihi ve köklü ailelerinden Neşaşibi ailesi de bulunan Afifi'nin belirttiğine göre, büyükannesi Kıbrıslı. Ayrıca, Kudüs Eski Şehri'nde rehber olarak da çalışan Afifi, müzik alanında özel dersler veriyor.

Tutuklanırken gülümseyerek direnişin sembolü olan Filistinli sanatçı Mariam Afifi: Güçlüyüm çünkü haklı bir davayı savunuyorum
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