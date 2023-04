Fransa’da Müslümanlar Türkiye’dekiler gibi rahat değil

Söyleşi sırasında Ernaux, annesinden bahsederken kitapta okuduğum paragraflar zihnimde canlandı. Aslında yazarımız ilk olarak yazmaya günlük tutarak başlamış. 16 yaşından itibaren günlük tuttuğunu söyleyen Ernaux, evlendiğinde günlüklerinin bir kısmını annesinin evinde bıraktığını söylüyor. Daha sonra annesinde bıraktığı için pişmanlık duyduğunu söyleyen Ernaux, “Hep diyordum ki, annem gelip bizimle yaşamaya başladığı zaman bu günlükleri, defterleri bana getirir. Oysa getirmedi ve aramızda bizi böyle kızdıran konularla ilgili konuşmamak gibi bir alışkanlığımız vardı. Ben de uzun süre sormadım ve bir süre sonra onları yok etmiş olduğunu anladım” diyor. Bu yüzden de 22 yaşından öncesine ait elinde yazılı not bulunmadığını, çocuklarıyla ilgilendiği yıllarda çok da fazla yazamadığını söylüyor. Peki Ernaux, yazarken tuttuğu notlardan, günlüklerden yararlanıyor muydu? Ernaux, “Seneler” kitabı romanını yazarken, yararlandığını dile getiriyor ve ekliyor: “Hep hafızama, belleğime başvurdum. Olayların, şarkıların belleği idi. Burada ortaya çıkan o dönemdeki, atmosfer, söylenti... Söylentiler derken sadece konuşulanlardan bahsetmiyorum aslında. Yani belli bir dönemin duygusunu yansıtan her tür öge. Ben farklı dönemlere dalıp hemen çıkabiliyorum ve 25-30 yaşlarında şöyle bir deyim kullanırdım: Ben kendi geçmişimde istediğim gibi dolaşabilirim. Zihnime inip yürüyüş yapmak, günlük hayatımda gözlemlediğim şeylere dair notlar alırım. Bazen çok sık not alırım, içinde bulunduğum ana göre bu değişir. Bu notlar genellikle kağıt parçalarına yazılır bazen işime yarar bazen hiç işime yaramaz, hiç kullanmam onları. Ama notlardan ziyade belleğimdeki hatıralarımla çalışırım.” Anlaşıldığı üzere Ernaux, elbette notlar alarak çalışıyordu ama ne zamanki eşinden ayrılıp yaşamını tek başına sürdürmeye başlamış o zaman “İstediğimde yazabileceğimi bildiğim için dünyayla ilgili, siyasi konularla ilgili çok notlar aldım ama bu yine de tabii ki kaynaklarımın temel ögesi değil” diyor ve temel kaynağının bellek ve hafıza olduğunu belirtiyor.