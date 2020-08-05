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Hayat Geçen yıl çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedralindeki org 4 yılda temizlenecek
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Geçen yıl çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali’ndeki 'org' 4 yılda temizlenecek

Geçen yıl çıkan yangında büyük zarar gören Fransa'daki Notre Dame Katedrali’nde hummalı bir temizlik çalışması başladı. Fransa’nın en büyük müzik aleti olarak bilinen ‘org’ yangından sonra temizlenme ve tamir edilmek için sökülmeye başlandı. Müzik aletinin temizliğinin tam 4 yıl sürmesi planlanıyor.

Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Fransa'da bulunan Notre Dame Katedrali, geçtiğimiz yıl çıkan yangında çok büyük hasar görmüştü.

Katedrali'nin yenilenmesi için büyük yardım kampanyanları düzenlenmişti.

Şimdilerde Notre Dame Katedrali’nde hummalı bir temizlik çalışması başladı.

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Temizliği ve tamiri ve 4 yıl sürecek

Fransa’nın en büyük müzik aleti olarak bilinen ‘org’ yangından sonra temizlenme ve tamir edilmek için sökülmeye başlandı. Müzik aletinin temizliğinin tam 4 yıl sürmesi planlanıyor.

Orgun 4 yıl boyunca parça parça temizlenip bakımı yapılacağı ve söz konusu işlemlerin ardından akort edilmesinin 6 ay süreceği aktarıldı.

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8 bin tane borusu var

Uzmanlar, orgun beş klavyesini, pedal panosunu ve bazıları 10 metreyi bulan 8 bin borusunu, hava akışını kontrol eden 109 durdurma düğmesini tek tek çıkartıp tamir edip temizleyecek.

Borular Orta Çağ'dan kalma

Parçalar, temizlik ve restorasyonun yapılacağı dev katedralin içindeki özel konteynerlerde yapılacak. 1403 yılında yapılan orgun borularından bazılarının ise Orta Çağ’dan kalma olduğu biliniyor.

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Notre Dame Katedrali havadan görüntülendi
OYNAT 00:33
Notre Dame Katedrali havadan görüntülendi
Fransa'nın başkenti Paris'te çıkan yangında büyük zarar gören tarihi Notre Dame Katedrali havadan görüntülendi. Yangında büyük hasar gören çatının, restorasyon çalışmaları öncesi brandayla kaplandığı görüldü.

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