Notre Dame Katedrali için Türk mimardan çarpıcı fikir

Dünyaca ünlü mimar Sunay Erdem yanan Notre Dame çatısı için bir proje geliştirdi. Dünya genelinde birçok ünlü mimar katedralin çatısı için önerilerde bulundu. Bu önerilere Türkiye'den ünlü mimar Sunay Erdem tarafından da bir proje eklendi. Peyzaj Mimarı Sunay Erdem yanan katedral için çarpıcı bir fikir geliştirdi.

Erdem projesini ise şu şekilde anlattı:

"Notre Dame Katedrali 1163 yılında yapılmaya başlanmış ve 1345 yılında tamamlanmış, ama bu yangın aslında tamamlanma tarihini bence güncelledi. 2019, 2020 yada belki de 2100 yılı.. Bence bu yangın Paris belleğinde büyük iz bıraktı, unutulmaz bir iz. Bundan dolayı bu çatının eskisi gibi yapılması bu yarayı kapatmaz, sadece maskeler. Oysa bu yarayı günümüzde başka boyuta taşıyabiliriz. Çatıyı bir kamusal alana çevirebiliriz. Paris'in için yeni bir bakış, buluşma noktası.

Erdem'in projesinin taslağı

Bu katedral 600 yıldır birçok tarihi olaya şahitlik etti, bu çağlar mutlaka yapıda izler bıraktı. Nasıl ki 21. yüzyılda yaşanan bu yangının bıraktığı iz gibi. O yüzden bu iz silinmemeli. Belki sadece masumca yeşillendirilmeli ve insanlara yeni bir kamusal mekan olarak bırakılmalı."

Projenin çizimi



Sunay Erdem kimdir?

Sunay Erdem 50'de fazla ülkede proje geliştirdi ve 60'tan fazla ödül aldı. Son yıllarda önemli projeleri arasında Meksika Duvarı ve Central Park için geliştirdiği projeler yer almaktadır.