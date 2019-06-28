Notre Dame’ı sigara mı yaktı?

AP’nin aktardığına göre savcılar yangının nedenini bulmak için soruşturmayı devam ettirecek, ancak yangının bilinçli çıkartıldığına dair hiçbir kanıt bulunamadı.

Savcılık ayrıca üç yargıcın yürüteceği bir hukuki soruşturmanın da başlatılacağını bildirdi. İlk soruşturmada dedektifler bin 200’den fazla kanıt incelemiş ve 100’den fazla kişinin ifadesini almıştı.

13. yüzyılda inşa edilen kilise 15 Nisan’da çıkan bir yangında büyük hasar görmüş ve kulesi çökmüştü. Yangının çıktığı sırada tarihi kilisede renovasyon çalışmaları yapılıyordu.