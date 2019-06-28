Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Notre Dameı sigara mı yaktı?
KÜLTÜR SANAT

Notre Dame’ı sigara mı yaktı?

Paris’te yanan tarihi Notre Dame Katedrali’nde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi. Paris Savcılığına göre çıkan yangının sebebi söndürülmemiş bir sigara veya elektrik sisteminde meydana gelen bir arıza olabilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarihi kilise 15 Nisan’daki yangında ağır hasar görmüştü
Tarihi kilise 15 Nisan’daki yangında ağır hasar görmüştü

AP’nin aktardığına göre savcılar yangının nedenini bulmak için soruşturmayı devam ettirecek, ancak yangının bilinçli çıkartıldığına dair hiçbir kanıt bulunamadı.

Savcılık ayrıca üç yargıcın yürüteceği bir hukuki soruşturmanın da başlatılacağını bildirdi. İlk soruşturmada dedektifler bin 200’den fazla kanıt incelemiş ve 100’den fazla kişinin ifadesini almıştı.

13. yüzyılda inşa edilen kilise 15 Nisan’da çıkan bir yangında büyük hasar görmüş ve kulesi çökmüştü. Yangının çıktığı sırada tarihi kilisede renovasyon çalışmaları yapılıyordu.

Fransa'nın sembolü Notre Dame Katedrali’nde yangın
DÜNYA
Fransa'nın sembolü Notre Dame Katedrali’nde yangın
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