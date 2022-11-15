Geleneksel sanatlar sinemayla buluştu.

Geleneksel Sanatlar Derneği’nce düzenlenen “Gelenekten Geleceğe Film Günleri” AKM Yeşilçam Sineması’nda başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrileri Programı kapsamında geleneksel sanatlar ve zanaatlar konulu filmler bir çatı altında toplanıyor. Dünyanın pek çok farklı bölgesinden kültürel zenginliklerin kanıtı, geleneksel sanat türlerini konu almış ya da bunlardan esinlenmiş kısa ve uzun metraj kurmaca, belgesel ve animasyon filmler, söyleşi ve atölyeler eşliğinde meraklılarıyla buluşuyor. Etkinlik programında, Derviş Zaim’in “Cenneti Beklerken”, “Nokta”, “Gölgeler ve Suretler”, Murat Pay’ın “Dilsiz”, Faris Kermani’nin “Hidden Art of Islam” filmleri yer alıyor.

HAYAT Karagöz sürekli kendini yeniliyor