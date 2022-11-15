Karagöz sürekli kendini yeniliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi birçok önemli kurumun destek verdiği, İSYAP Sanat Yapım Prodüksiyon ve Karagöz Derneği tarafından düzenlenen “6. İstanbul Karagöz Festivali” sanatseverlerle buluştu. 30 Kasım’a kadar sürecek olan festival, altı farklı ilçede Karagöz sevenleri bir araya getirecek. Program kapsamında Karagöz oyunu gösterimleri, Genç Karagözcüler Atölyeleri gerçekleştirilecek. Karagöz tasvirlerinin de hediye edildiği festivalde çocukların bu sanatı yakından tanıması ve yıl boyunca onunla vakit geçirmesi hedefleniyor. Ayrıca Karagöz sanatı hakkında yanlış bilinenlerin düzeltilmesi amaçlanıyor.

Bu sene, Karagöz ve kukla sanatçısı Alpay Ekler anısına düzenlenen festivali, Karagöz sanatçısı ve Karagöz Derneği Başkanı Enis Ergün anlattı. Ergün, festivali seneye ülke geneline yayarak, cumhuriyetin yüzüncü yılında 22 farklı şehirde yapmayı planladıklarını söyledi. Ergün; “Bunu Türkiye Karagöz ve Kukla Festivali olarak sürdürmek, 81 ili gezmek istiyoruz. Bu sene festivalimizi, sanatçı Alpay Ekler anısına gerçekleştiriyoruz. Ağustos ayında kaybettiğimiz büyük usta, Karagöz’ün bugünkü hikayelerinin gelişmesi, yeni oyunlar yazılması ve yeni sanatçıların yetiştirilmesine çok katkı sağladı” dedi.

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Enis Ergün

KÖY OKULLARINA DA GİDİYOR

Festival birkaç haftayla sınırlı kalmıyor, yıl boyunca farklı noktalardaki köy okullarında çocuklarla buluşuyor. 2017 yılında “Milli Kültür Seferberliği” başlığıyla başlayan festival, somut olmayan kültürel mirasın sürdürülebilirliği adına da oldukça önemli. Klasik oyunları hatırlatan etkinlik, yeni oyunlarla bugünü Karagöz ile yaşatıyor. Bu seneki programla yaklaşık iki yüz bin çocuğun Karagöz ve Hacivat’la buluşmuş olacağını dile getiren Ergün, çocuklara Karagöz ve Hacivat hediye ederek geleneği evde aileleriyle sürdürmelerini hedeflediklerini ifade etti. Ergün, Karagöz’ün kendini sürekli yenileyen, hikaye, kahraman ve macera üreten bir oyun türü olduğunu ve İstanbul seyircisinin, Karagöz’ün tüm renklerini ve zenginliğini bu sayede gördüğünü sözlerine ekliyor.

Cemal Fatih Polat

HAYALİ PERDESİ DENİZE AÇILDI

Dört senedir festivalde yer alan Karagöz ve gölge oyunu sanatçısı Cemal Fatih Polat, klasik oyunların yanı sıra kendi yazdığı oyunları da perdede sahneliyor. Polat, bu sene festivalde oynatacağı oyunu şöyle anlatıyor: “Bu zamana kadar İstanbul Gezgini, Pazarcı oyununu oynadım. Bu yıl da Karagöz’ün Denizler Macerası oyununu oynayacağız. Denizler Altında Yirmi Bin Fersah’tan uyarladım. Oyunda Karagöz Kaptan Nemo’yla birlikte o bildiğimiz macerayı yaşıyor. Bu oyunda çocuklar farklı canlıları perdede görüyor. Farklı teknikler kullanarak fener balığı yaptım, kafasından ışık sarkıttım. Led lambalarıyla parlayan bir denizanası yaptım. Klasik Karagöz’de görmediğimiz bir ambiyans oluşturdum.” Günümüz sanatçılarını da hayali perdesine aktaran Polat, “Hacivat, sanatçılara hayali perdesinde bir konser organize ediyor. Klasik çizgilere alıştığımız perdede, bir anda Fazıl Say görününce dikkat çekiyor” ifadesini kullanıyor. Festivalin Karagöz hakkındaki yanlış fikirlerin değişmesinde önemli olduğunu söyleyen sanatçı “İnsanlarda ’Karagöz, çok eski’ ve ‘Artık çocuklar ona gülmüyor’ algısı var. Tam tersi, oyuna gelsinler ve çocukların kahkahalarını, ilgilerini görsünler” diyerek herkesi festivale davet ediyor.

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