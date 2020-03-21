Gönüllüler maske mesaisinde: Çok sayıda il sorumluluk üstlendi

Türkiye’nin maske ihtiyacına karşı çeşitli illerde vatandaşlar üretime destek veriyor. Mersin’deki Erdemli Halk Eğitim Merkezi toplam 15 gönüllüden oluşan ekibiyle iki ayrı atölye açıp maske dikimine başladı. Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, “Günde 5 bin tane maske üretimi yapılıyor” dedi.

TERZİLER İŞ BAŞINDA

Bolu’da, iş yükü az olan gönüllü terziler, salgınla mücadelede önemli yeri olan maskeleri dikerek hastanelere teslim ediyor. Bolu’da bulunan hastanelerde bekletilen kumaşların işlenerek kullanılabilir hale getirilmesi için Bolu Terziler Odası’ndan yardım istendi. Gelen talebe gönüllü terzilerin olumlu cevap vermesi üzerine, hastanelerde bulunan kumaşlar yaklaşık 10 terziye dağıtıldı. Her terzinin ortalama bin 500 adet dikmeyi hedeflediği maskelerin bir kısmı hazır hale getirilerek yeniden hastanelere gönderildi.

KOCAELİ’DEN DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meslek kurslarında eğitim gören kursiyerler, Kocaeli’de görev yapan sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipmanlarını üreterek korona virüsle mücadeleye destek verecek. Bursa’nın İnegöl Belediyesi, son dönemde çok fazla ihtiyaç duyulan maskeyi kendisi üretmeye başladı. İnegöl Devlet Hastanesi’nin talebi üzerine İNESMEK usta öğreticileri 5 bin maske üretti. Bu maskelerle hastanenin ihtiyacı karşılanmış oldu.

MESLEK LİSESİ ÇALIŞIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pilot il olarak belirlenen Van’da koronavirüsle mücadele çerçevesinde meslek lisesi öğretmenleri ve kursiyerler maske üretmeye başladı. Nene Hatun Kız Meslek Teknik Lisesi, Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Van Olgunlaşma Enstitüsü olmak üzere 4 mesleki okul, maske üretimi yapıyor. Nene Hatun Kız Meslek Teknik Lisesi Müdürü Serkan Karakurt, Şu an elimizdeki kumaş miktarıyla 10 bine yakın üretim bekliyoruz” dedi.