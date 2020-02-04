Ekonomi Maske bitti fiyatlar uçtu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Maske bitti fiyatlar uçtu

Yeni tip koronavirüs nedeniyle maske satışlarında patlama yaşandı. Çin, Türkiye’ye ihraç ettiği maskeleri geri satın alıyor. Stoklar bitince fiyatlar üçe katladı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin en büyük medikal malzeme çarşısı olan Karagül İş Merkezi’nde Çin başta olmak üzere birçok ülke maske siparişi veriyor. Girdiğimiz her dükkanda öncelikli gündem maddesi maske olurken, çalan her telefonda ise maske siparişi alınıyor. İş merkezinde 3M FFP3 model maske başta olmak üzere her çeşit ve kalitede ürün mevcut. Yeni Şafak’a konuşan medikalciler, fiyatlardaki artışı kabul ederken, piyasada ürün bulunmamasını ise yüklü satışlara bağlıyor. 3M FFP3 20 lirayken şu an 60 liraya kadar çıktı. 5 liralık maske fiyatı ise 15 lira oldu.

1 GÜNDE HAFTALIK CİRO

Geçen hafta bir akrabasının maske istediğini anlatan medikalci Hüseyin Işık, “Koca handa 6 taneyi zor bulduk. Şu an hemen hemen her firmada maske var. Sadece iç piyasa değil, özellikle yurtdışından ciddi talep var. Ayda 100-150 adet maske satarken, şu an milyonlarca siparişle karşı karşıyayız. Biraz önce Lübnan’dan 200 bin, Kazakistan’dan 500 bin sipariş geldi” dedi. Maske fiyatlarının yüzde 200 arttığını belirten Işık, “Ürünlerin geliş fiyatı arttığı için satış fiyatları da artıyor. Maske işi piyasayı canlandırdı. 1 haftada yapılan ciro 1 günde yapılıyor” diye konuştu.

ÇİN’E GERİ SATIYORLAR

Fındıkzade Medikal yetkilisi Fatih Kaya “Alıcılar tek seferde 50 bin adet soruyor. Bu ürün stoğunu bulmamız mümkün değil. Özellikle Çin Türkiye’den maske siparişi veriyor. Aracılar çok arttı, herkes birbirinden ürün alıp daha yüksek fiyata satmaya çalışıyor” derken, bir başka medikal firma yetkilisi Erdal Yılmaz ise Türkiye’deki stoklarda maske kalmadığını söyledi: “Çin’den bazı şirketler, Türkiye’ye ihraç ettikleri maskeleri geri istiyor. Bazı arkadaşlarımız ithal maskeleri kar payı koyup Çin’e geri sattı.”

Sırada ateş ölçer var

  • Medikalci Rıdvan Kaya: Yılldır bu işi yapıyorum ilk kez maskeye bu kadar talep olduğunu gördüm. Herkes maskeye yoğunlaştı ama Çin’de yaşanan bu salgın maskeyle sınırlı kalmayacak. Yakında ateş ölçer ve el dezenfektanlarında da talep patlaması yaşanacak. El dezenfektanını ülkemizde üretiyoruz, ancak ateş ölçerlerin hepsi Çin’den geliyor.

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