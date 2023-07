Güneyde alternatif bir mola: Eğirdir

Eğirdir’e varışınızın öğlen saatlerinde olduğunu ve bir yaz gününde olduğunuzu varsayalım. Arabanızı merkezde park eder, Dündar Bey Medresesi’nin geometrik desenlerle bezeli taç kapısından içerideki geniş avluya girer, avluya bakan on bir odayı gezersiniz. Hızırbey Camii’ni görür, Eğirdir Kalesi’ne çıkarsınız. Kalenin yalnızca iç kısmı sağlam kalmıştır, esasında ufacık bir yerdir, yine de manzarası için değer diye düşünürsünüz. Yüzmek istiyorsanız Altınkum ya da Bedre Plajları’nın yolunu tutarsınız. Gölün suyunun tatlı olduğunu ve ılık bir havuzda yüzmek gibi bir his verdiğini fark edersiniz. Tek fark ayağınızın altı bazen batıyormuşssunuz hissi veren bir kumla doludur ve aklınızda tatlı su yılanları var mı acaba soruları vardır. Ben cevap vereyim; varlar ve zararsızlar. Göle girmeyecekseniz merkezi gezdikten sonra Can Ada ve Yeşilada’ya düşürürsünüz yolunuzu. Buralarda, özellikle Yeşilada tarafında Göl Levreği ve Sazan balığının tadına bakabileceğiniz restoranlar, göl kenarında yaban ördekleri, tura çıkabileceğiniz tekneler vardır. Tekne turları günün her saati yapılır, kıyıdan uzaklaştıkça gölün küçük dalgalarının ritmine kendinizi bırakır, kıyıdan Toroslar’ın ve ilçenin manzarasının tadını çıkarırsınız. Tekneden indikten sonra tekrar arabanıza biner Akpınar Köyü Seyir Terası’na çıkarsınız. Burası gölün en güzel manzaralarını yüksekten seyredebileceğiniz minik bir köydür. Manzara noktalarına kurulan kafelerde tahinli gözleme yiyip çayınızı içerken yine sırf bunun için değermiş diye düşünürsünüz. Dönüş yolunda köydeki kadınların yaptığı tereyağlarından, peynirlerden alır, eve döndüğünüzde bunları yerken keşke daha çok alsaymışım diye hayıflanırsınız.