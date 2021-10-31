​Hattat Mustafa Halim Özyazıcı Kazlıçeşme’de

R. RUVEYDA OKUMUŞ

Türk hat sanatının 20. yüzyıldaki en önemli isimlerinden Mustafa Halim Özyazıcı’nın (1898-1964) hayatı ve eserlerini konu alan Hattat Mustafa Halim Özyazıcı Sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta açıldı. Hattat Halim Efendi’nin sanat mirasının heba olmaması için uzun yıllardır büyük çaba gösteren koleksiyoner Haluk Perk’in bir araya getirdiği Halim Efendi koleksiyonun önemli bir kısmı Kazlıçeşme Sanat’ta sanatseverlerin ilgisine sunuluyor. Söz konusu sergide Halim Efendi’nin çeşitli hat eserleri ve grafik çalışmalarının yanı sıra hayatına dair çeşitli fotoğraflar ve şahsi eşyalarına kadar geniş bir yelpazede pek çok eser yer alıyor.

KALEMİ KENDİNE ESİR ETMİŞ

Necmeddin Okyay’ın ifadesiyle “yazıyı yenmiş, kalemi kendine esir etmiş” kudretli bir hattat olan Halim Efendi’nin sülüs, nesih, divani, talik, kufi, rika gibi yazı türlerinin hemen hepsinde eserler verdiği görülmektedir. Halim Efendi’nin hüsn-i hat sanatında verdiği eserlerden sülüs yazıları, celî sülüs cami kalıp çalışmaları, cami kubbe yazı kalıpları, taslak çalışmaları, sülüs ve nesih, ta’lik, dîvânî, rik’a, kûfî ve tuğra yazıları, mezar taşı çalışmaları sergide görülebilir. Ayrıca latin harfli grafik çalışmaları; kaligrafi, tabela, afiş, reklam, plak zarfı, etiket, vinyeti tayyare piyangosu, hisse senedi ve poliçe, diploma, harita, kitap, logo, isim istifi ve mühür çalışmalarından çeşitli örnekler de sergileniyor.

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Hattat Halim Efendi’nin “Hattat Mustafa Halim” yazılı mührü

Sergide yer alan Halim Özyazıcı’nın kendisi, ailesi, yakın çevresi ve öğrencilerinin olduğu fotoğraflar, el yazısıyla kaleme aldığı öz geçmişi, kartviziti, talabelik yıllarından belgeler, Güzel Sanatlar Akademisi yıllarına ait dökümanlar, hat sanatının icrasında kullandığı yazı malzemeleri ile hattat sandığı, daktilo, gözlük, cep saati, tesbih ve ney gibi özel eşyaları da dikkat çekiyor. Hattat Halim’in hayatı boyunca aldığı mektuplar, yazı karalamaları, öğrencilik notları gibi her belgeyi de titizlikle sakladığı görülüyor. Bununla birlikte gazeller, yazı ön çalışmaları, eskiz ve desenler ile çeşitli notlar aldığı defterleri de sergide öne çıkıyor.

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Hattat Halim Efendi’nin “el-Hâc Mustafa Halim ketebehû -gufire lehû-” yazılı imzası.

Sergi münasebetiyle Zeytinburnu Belediyesi ile Haluk Perk Araştırma Merkezi’nin işbirliğinde Haluk Perk’in yayına hazırladığı ve Ahmet Zeki İzgöer editörlüğünü yaptığı bir katalog kitap da hazırlandı.

Hattat Halim, Süheyl Ünver nve Çiçek Derman ile bağ evinde.

SON HATTATLARDAN BİR İSTANBUL BEYEFENDİSİ

Hatttat Mustafa Halim Özyazıcı Sergisi 31 Aralık’a kadar Pazartesi hariç 10:00 - 18:00 saatleri arasında Kazlıçeşme Sanat’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Hattat Mustafa Halim Özyazıcı 14 Ocak 1898’de İstanbul’da doğdu. Aksaray Husûsî Gülşen-i Maârif Rüşdiyesinde hat muallimi Hâmit Aytaç’tan rik‘a, sülüs, nesih ve divanî yazılarını başlangıç seviyelerinde meşk etti. Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nde hâk ile resim şubelerinde eğitim aldı. 1915’de Medresetü’l-Hattâtîn’de (Hattatlar Mektebi) eğitimine devam eden Halim Efendi, Hasan Rızâ Efendi ve Kâmil Akdik’ten sülüs, nesih ve rik‘a, Mehmet Hulûsi Yazgan’dan ta‘lik, tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer’den celî sülüs ve tuğra, Ferid Bey’den divanî ve celî divanî, Said Bey’den rik‘a yazılarını meşk etti. Yeniköylü Nûri Bey ve Bahâeddin Tokatlıoğlu’ndan tezyinî motifler üzerine ders aldı. Mezuniyetinden sonra askerî matbaada ve Evkāf-ı İslâmiyye Matbaası’ndaki çalışmalarının yanı sıra bazı mekteplerde ve Cağaloğlu çevresindeki matbaalarda faaliyetini sürdürdü.

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Halim Efendi’nin daktilosu.

1924-1928 yılları arasında Babıali caddesindeki yazıhanesinde her türlü hatla levha, kartvizit, mühür, kitap başlığı tasarlayarak yazdı. 1928’deki Harf İnkılabıyla birlikte bütün hattatlar gibi Halim Efendi de hattatlık mesleğinden ayrılmak zorunda kaldı. Topkapı dışında Tepebağ semtinde yirmi bir dönümlük bir arazi satın alarak üzüm yetiştirmeye başladı. Eserlerine “sâbıkan hattat, halen bâğban” şerhiyle imza koyduğu o yıllarda sanatına devam etti. Latin harfli kaligrafi çalışmalarında tabela, kartvizit, mühür, kitabeler ve İstanbul Üniversitesi’ne ait diplomalar da hazırladı. Geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu 30 Eylül 1964’te vefat eden Halim Efendi, Sünbül Efendi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kozlu mezarlığına defnedildi.

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HAYAT Hat sanatının büyük ustası Kazlıçeşme’de