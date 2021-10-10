Hat sanatının büyük ustası Kazlıçeşme’de

Kazlıçeşme Kültür Sanat’ta, 20. yüzyılın Büyük Türk Hattatı Mustafa Halim Özyazıcı Sergisi açıldı. Halük Perk Araştırma Merkezi Koleksiyonu’ndan sergilenmek üzere alınan eserler Kazlıçeşme Sanat misafirleri tarafından yoğun ilgi gördü. Haluk Perk sahip olduğu koleksiyonla ilgili şu bilgileri verdi: “Halim Üstad’ın eserleriyle tanıştığımda bu kadar büyük bir zenginlikle karşılaşacağımı tahmin edemezdim. Üstat, öyle çeşitlilikte ve sayıda eser vermiş ki; bunları bir sergi ve kitapla anlatabilmek mümkün değil. Eserleriyle birlikte yazışmalarını, fotoğraflarını, şahsi eşyasını da koleksiyonumuza katmaya çalıştım. Sergi katalogu, koleksiyonumuzdan bir seçkidir.”

Sergide Hattat Özyazıcı’nın kişisel eşyalarının yanısıra hat çalışmaları; sülüs yazıları, celi sülüs cami kalıp çalışmaları, cami kubbe yazı kalıpları, taslak çalışmaları, sülüs ve nesih, ta’lik, divani, rik’a, küfi ve tuğra yazıları, mezar taşı çalışmaları yer alıyor. Ayrıca sanatçının grafik çalışmaları; kaligrafi, tabela, afiş, reklam, plak zarfı, etiket, vinyeti tayyare piyangosu, hisse senedi ve poliçe, diploma, harita, kitap, logo, isim istifi ve mühür çalışmalarından örnekler yer alıyor.

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Halim Özyazıcı

31 ARALIK’A KADAR AÇIK

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bu sergide ziyaretçiler, Hattat Halim’in daha önce bilinmeyen birçok yönünü, hayatına dair unsurları, hat yaparken kullandığı eskizleri bulabilecek. Tüm sanatseverleri Hattat Halim Özyazıcı Sergisi’ne bekliyorum” dedi. Sergi 31 Aralık’a kadar açık.