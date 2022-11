Hedefimiz butik ama etkili olmak

Sanat mekânları başta görsel sanatlar olmak üzere kültür ve sanatın önemli parçalarından. Gönül arzu eder ki yaşadığımız şehirlerin her mahallesinde her sokağında kültür ve sanat adına bir mekân olsun. İstanbul bu anlamda şanslı illerimizden. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasında birçok sanat galerisiyle, sinema salonuyla, kütüphaneyle karşılaşmak mümkün. Her geçen gün artan bu mekanlardan biri de İstiklal Caddesi Mis Sokak’ta açıldı. Artizan Sanat ismiyle sinema ve plastik sanatları merkezine alan bu mekân, sanattan taviz vermeden butik ama etkili olmayı hedefliyor.

METRUK BİR BİNAYDI

Artizan Sanat, Yönetmen Faysal Soysal ve Küratör Mehmet Lütfi Şen ve ekibinin girişimleri, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yaratıcı Endüstriler Projesi kapsamında hayata geçirildi. Samimiyetten ve sanattan taviz vermeyen butik ama etkili bir mekân olarak tasarladıklarını söyleyen Lütfi Şen, “Şu anda açılışını yaptığımız ve etkinliklerini yapmakta olduğumuz bina metruk bir haldeydi. Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan kısa sürede burasını çok sevimli bir mekâna dönüştürdü. Tabii ki eksikleri var, hâlâ yolun başındayız. Hedefimiz butik toplantıları burada yapmak, uluslararası getirttiğimiz sanatçıları ise yine Artizan adına daha büyük mekânlarda ağırlamak” dedi.

HEM GÜNCEL HEM KADİM

Bir yıl içerisinde Artizan Sanat’ın İstanbul’un kültür sanat dünyasında samimiyetiyle, kalitesiyle vazgeçilmez mekanlardan biri olmasını hedeflediklerini söyleyen Şen, “Başlangıç olarak da bundan rahatız, çünkü çok özgün bir sergi açtık. Bizim çizgimiz hem güncel imkanların getirdiği her şeye yönelik bir dilimiz olacak, hem de gelenekten kopmayan başka bir dilimiz olacak. Mesela daha sonraki sergi bir koleksiyon sergisi olacak. O koleksiyon sergisinde belki altmış yıl öncesinden de bir resim göreceksiniz. Bunu dengelemek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Lütfi Şen

KAPILARI HİÇ KAPANMAYACAK

Uluslararası sergiler ve sinema günleri planladıklarını söyleyen Lütfi Şen, bir de şunu hedeflediklerini aktardı: “Beyoğlu’na geldiğinizde kahvenizi Artizan Sanat’ın çatısında içmeyi tercih edeceğiniz bir kalite üretmek istiyoruz. Çünkü hemen üst katta çok özel bir serginin veya önemli bir söyleşinin sizi beklediğini bileceksiniz. Sanatseverlerin Taksim’de kapıları kendilerine hiç kapanmayan bir mekanları olacak.”

İLK SERGİ DİJİTAL

Artizan’ın ilk sergisi, Ressam Genco Demirer’in son dönem çalışmalarından oluşan “Kırmızı Yelek” ismiyle, sanatçının uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü Kızılay gönüllü faaliyetlerini konu alıyor. Dünyada yapay zeka üzerine önemli uzmanlardan biri olan Demirer’in dijital sergisi, 30 Kasım’a kadar görülebilecek. 23 Kasım Çarşamba Saat: 18.00’de ise sanatçı Genco Demirer ile Küratör Mehmet Lutfi Şen’in katılacağı sergi söyleşilerinin ilki olarak “Dijitalleşme ve Yaratıcılık” konulu bir oturum da yapılacak.