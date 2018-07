Hepatit C sinsi bir hastalık Hepatit C sinsi bir hastalık olduğu için hastalar virüsü taşıdıklarının farkında bile olmuyor. Karaciğeri etkileyen bir enfeksiyon türü olan hepatit C tedavi edilmediği takdirde siroz ve karaciğer kanserine sebep oluyor.

Haber Merkezi 25 Temmuz 2018, 15:20 Son Güncelleme: 25 Temmuz 2018, 15:40 AA